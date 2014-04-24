〔表〕きょうの投信設定（25日）＝9本

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［東京 ２５日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４─０４ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３０００億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 ダブルエンジン１４─０４ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：宮崎銀行 欧州株ツインアルファ（毎月分配型）／（資産成長型） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社：ひろぎんウツミ屋証券 シュローダー・グローバル債券戦略ファンド（毎月決算型） Ａコース（為替ヘッジなし）／Ｂコース（為替ヘッジあり） シュローダー・インベストメント・マネジメント 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券、楽天証券 シュローダー・グローバル債券戦略ファンド（１年決算型） Ａコース（為替ヘッジなし）／Ｂコース（為替ヘッジあり） シュローダー・インベストメント・マネジメント 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券、楽天証券 インデックスファンドＵＳハイブリッド優先証券（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 設定上限額：５億円 設定額：── 販売会社：日興アセットマネジメント
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