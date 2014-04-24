＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４月２４日―５月１日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ２４日（木） 0800 独：4月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 110.5 110.7 （現況指数） 115.7 115.2 （期待指数） 105.8 106.4 1230 米：3月耐久財受注（商務省） （前月比、％） 2.0 2.2 （輸送機器除く／前月比、％） 0.6 0.1 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 1.5 -1.4 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （4/19までの週、1000件） 310 304 Time Unknown 米：3月住宅着工許可件数改定値（商務省） ２５日（金） 0830 英：3月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） -0.4 1.7 （前年比、％） 3.8 3.7 1345 米：4月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 55.3 （3月改定） 1355 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 83.0 82.6 （速報値） ２８日（月） 1400 米：３月米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 93.9 （前月比、％） N/A -0.8 ２８─２９日に発表予定 0600 独：３月輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） -0.2 -0.1 （前年比、％） -2.9 -2.7 ２８─３０日に発表予定 0600 独：３月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 1.3 （前年比、％） N/A 2.0 ２９日（火） 0800 ユーロ圏：3月Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） N/A 1.3 0830 英：第1・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） （前期比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 2.7 （Ｑ４確報） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1200 独：4月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 1.0 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 0.9 （改定値） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：2月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） N/A 0.8 （季調前前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 13.2 1400 米：4月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 83.0 82.3 1400 ユーロ圏：4月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） N/A 0.39 （景況感指数） N/A 102.4 ３０日（水） 0600 独：5月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） N/A 8.5 0645 仏：3月消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A 0.1 0755 独：4月雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／１０００人） N/A -12 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 3.1 （失業率・季調済／％） N/A 6.7 0900 ユーロ圏：4月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） N/A 0.5 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：4月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、1000人） N/A 191 1230 米：第1・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） （前期比年率、％） 1.1 2.6 デフレーター N/A 1.6 （Ｑ4確報） 1230 米：第１・四半期雇用コスト指数（労働省） （前期比、％） 0.5 0.5 1345 米：4月シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） N/A 55.9 ５月１日（木） 0100 中国：4月製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.3 1230 米：３月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.3 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.4 0.7 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.3 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.0 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （4/26までの週、1000件） N/A N/A 1345 米：4月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 55.4 （速報値） 1400 米：4月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 54.2 53.7 1400 米：３月建設支出（商務省） （前月比、％） 0.5 0.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━