25日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 イマジカ・ロボットホールディングス 東証２部から 0800 閣議・閣議後会見 0830 ４月東京都区部、３月全国消費者物価指数（総務省） （予測：2.8％・1.4％） 1230 ４月国際投資戦略調査 - 1300 財政制度等審議会財政投融資分科会 - ●決算 デンソー、日野、ホンダ、マツダ、コマツ、花王、ＮＴＴドコモ、ヤフー、リコー、 大ガス ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ２４日（木） Time unknown 米：3月住宅着工許可件数改定値（商務省） 海外主要企業決算発表予定 24 Apr Q1 2014 Caterpillar Inc. 24 Apr BMO Q1 2014 Coca-Cola Enterprises 24 Apr Q1 2014 General Motors Company 24 Apr AMC Q3 2014 Microsoft 24 Apr AMC Q1 2014 Amazon.com Inc 24 Apr AMC Q2 2014 Visa Inc. 24 Apr GB ASTRAZENECA PLC Q1 24 Apr CH NOVARTIS AG Q1 24 Apr GB UNILEVER PLC Q1 24 Apr FR RENAULT SA Q1 0800 独：4月ＩＦＯ業況指数 0900 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が基調講演（アムステルダム） 会合名 De Nederlandsche Bank 200 years: central banking in the next two decades 1100 トルコ：政策金利発表 1230 米：3月耐久財受注（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1500 米：財務省2年変動利付債入札条件 1500 米：財務省３カ月・６カ月物・５２週ＴＢ週間定例入札条件 1615 ユーロ圏：コンスタンシオＥＣＢ副総裁が銀行同盟に関する会合で講演（マドリード） 1700 米：財務省7年債入札 ２５日（金） 豪：アンザックデー 休場 米：オバマ大統領が日本訪問を終え韓国を訪問（２６日まで） 北朝鮮：北朝鮮人民軍建軍８２周年記念 海外主要企業決算発表予定 25 Apr 11:00 Q1 2014 Ford Motor Company 25 Apr BMO Q1 2014 Moody's Corp. 25 Apr SE 05:20 VOLVO AB Q1 25 Apr FR BMO PEUGEOT SA Q1 0830 英：3月小売売上高（国立統計局） 1000 ロシア：中銀金利決定会合 1345 米：4月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） 1355 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数確報値