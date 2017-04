アジア通貨動向（24日）＝韓国ウォンと台湾ドルが上昇、輸出業者の需要で

[シンガポール 24日 ロイター] - アジア通貨市場では、台湾ドルと韓国ウォ ンが上昇。月末に向けた企業からの需要が背景にある。全般的な米ドル安を背景に新興ア ジア通貨は上昇したが、中国人民元の下落で上値は抑えられた。 韓国の第1・四半期の国内総生産(GDP)成長率が予想を上回ったことが、ウォン の支援材料。 韓国では特に株式などに海外勢の資金が流入したため、今月に入ってウォンが200 8年8月以来の高値となっていた。 韓国の金融監督院(FSS)のデータによると、海外勢は今月に入って23日まで、 株式市場で3兆4000億ウォン(32億7000万ドル)相当を買い越している。債券 市場での買い越し額は2兆6500億ウォン。 韓国ウォンには月末に向けた輸出業者からの買いが入ったほか、オフショアファンド の需要もみられた。 台湾ドルは月末の決済に向けた輸出業者の需要で上昇。来週には輸出業者がさらに積 極的な台湾ドル買いを入れるとみられる。 中国人民元は、中国人民銀行(中央銀行)が元の対米ドル基準値を2日連続で元高方 向に設定することで、元相場を当面安定させる意向を示したにもかかわらず、軟化した。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0450 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.28 102.55 +0.26 Sing dlr 1.2555 1.2560 +0.04 Taiwan dlr 30.274 30.326 +0.17 Korean won 1038.70 1039.80 +0.11 Baht 32.33 32.35 +0.05 Peso 44.69 44.72 +0.07 Rupiah 11605.00 11625.00 +0.17 Rupee 61.07 61.07 +0.00 Ringgit 3.2630 3.2655 +0.08 Yuan 6.2430 6.2376 -0.09 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.28 105.28 +2.93 Sing dlr 1.2555 1.2632 +0.61 Taiwan dlr 30.274 29.950 -1.07 Korean won 1038.70 1055.40 +1.61 Baht 32.33 32.86 +1.64 Peso 44.69 44.40 -0.66 Rupiah 11605.00 12160.00 +4.78 Rupee 61.07 61.80 +1.20 Ringgit 3.2630 3.2755 +0.38 Yuan 6.2430 6.0539 -3.03 ($1 = 1,039.55 Won)