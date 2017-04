UPDATE 2-米金融・債券市場＝長期債利回り低下、ウクライナ懸念再燃で

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 24日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 103*04.00=3.4560% 前営業日終盤 102*25.00=3.4743% 10年債 米東部時間17時04分 100*18.50=2.6823% 前営業日終盤 100*15.50=2.6932% 5年債 米東部時間17時03分 99*14.50=1.7397% 前営業日終盤 99*17.50=1.7211% 2年債 米東部時間16時58分 99*27.75=0.4418% 前営業日終盤 99*27.50=0.4457% 24日の米金融・債券市場では、米長期債利回りが低下した。朝方は堅調な経済指標 に圧迫されたものの、ウクライナとロシアの衝突懸念が再燃し、安全資産としての投資妙 味が高まった。 指標10年債利回りは2日連続で低下。200日移動平均の2.7271%を上抜け なかったことで、ショートカバーを誘発した。 相場は当初、堅調な経済指標が重しとなっていた。3月の耐久財新規受注は前月比2 .6%増となり、予想(2.0%)以上の増加となった。また新規失業保険統計では、1 2日終了週の需給総数が6万1000件減の268万件と、2007年12月以来の低水 準となった。 だがその後、ウクライナ軍による同国東部の分離派の強制排除再開や北大西洋条約機 構(NATO)によるポーランドとバルト3国での演習計画への対応として、ロシアが国 境地帯で軍事演習を開始したことを明らかにし、ウクライナ情勢が再び緊迫した。 これを受け、ウクライナ外務省は欧州安保協力機構(OSCE)の合意事項に基づき 、ロシアに対し国境地帯で実施している軍事演習について48時間以内に説明するよう求 めた。 アクション・エコノミクスの債券部門マネジングディレクター、キム・ルパート氏は 「債券市場はある程度、株式市場の動向に左右されている」と指摘。好決算を発表したア ップル がけん引する格好で株式市場は値を上げたが、「ウクライナをめぐる緊張 が高まり、利回りがやや低下した」と述べた。 午後終盤の取引で、10年債 利回りは2.68%、前日の2.70%か ら低下した。 30年債 は3/32高。利回りは3.46%、前日は3.48%だった 。 米財務省が実施した290億ドルの7年債入札はまずますの結果となった。 最高落札利回りは2.317%と、12月以来の高水準をつけた。一方、応札倍率は 2.60倍と、過去6回の入札の平均2.57倍を上回った。外国中銀を中心とする間接 入札者の引き合いが強く、落札比率は49.9%と、2011年8月以来の高水準となっ た。 Tボンド先物6月限 は2/32高の134─17/32。 Tノート先物6月限 は1/32安の123─29.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.50 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (unch)