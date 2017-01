アジア通貨動向（25日）＝大半が上昇、来週に米ＦＯＭＣなど控え警戒感も

[シンガポール 25日 ロイター] - アジア通貨市場では、ドル指数 の下 落を背景に大半のアジア新興国通貨が上昇した。ただ、中国人民元が1年4カ月ぶりの安 値を更新する中、週間ベースでは下落する見通し。 来週に米連邦公開市場委員会(FOMC)や米雇用統計など重要イベントを控え、投 資家の警戒感も強い。 インドネシアルピア は上昇。海外勢の買いに支えられ国内株式市場が上昇し 、ルピアにショートカバーが入った。 トムソン・ロイターのデータによると、外国人投資家はこれまでの7営業日で計3兆 4000億ルピア(2億9310万ドル)を買い越した。 週間ベースを現時点でみると、ルピアが1.4%安。トムソン・ロイターのデータに よると、昨年11月下旬以来で最も大きな週間下落率となる。 インドルピー も1.4%安、マレーシアリンギ は0.9%安。 フィリピンペソ が0.6%安、タイバーツ は0.5%安。 シンガポールドル が0.3%安で、韓国ウォン と台湾ドルTWD=T Pもそれぞれ0.2%下落。 *0425GMT(日本時間午後1時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.32 102.33 +0.01 Sing dlr 1.2568 1.2580 +0.10 Taiwan dlr 30.281 30.306 +0.08 Korean won 1039.00 1039.20 +0.02 Baht 32.33 32.35 +0.06 Peso 44.68 44.71 +0.07 Rupiah 11579.00 11595.00 +0.14 Rupee 61.12 61.07 -0.08 Ringgit 3.2690 3.2695 +0.02 Yuan 6.2546 6.2489 -0.09 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.32 105.28 +2.89 Sing dlr 1.2568 1.2632 +0.51 Taiwan dlr 30.281 29.950 -1.09 Korean won 1039.00 1055.40 +1.58 Baht 32.33 32.86 +1.64 Peso 44.68 44.40 -0.64 Rupiah 11579.00 12160.00 +5.02 Rupee 61.12 61.80 +1.11 Ringgit 3.2690 3.2755 +0.20 Yuan 6.2546 6.0539 -3.21 ($1 = 11,600.5 rupiahs)