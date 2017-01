米金融・債券市場＝30年債利回り9カ月ぶり低水準、ロシア格下げや利上げで

[ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 103*11.00=3.4444% 前営業日終盤 103*04.00=3.4560% 10年債 米東部時間17時04分 100*23.00=2.6659% 前営業日終盤 100*18.50=2.6823% 5年債 米東部時間17時05分 99*16.75=1.7249% 前営業日終盤 99*14.50=1.7397% 2年債 米東部時間14時33分 99*28.25=0.4339% 前営業日終盤 99*27.75=0.4418% 25日の米金融・債券市場では、30年債利回りが4日連続で低下し、およそ9カ月 ぶりの水準となった。米スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)がロシアを格下げし たことや、同国中銀が予想外の利上げに踏み切ったことを受けて安全資産に資金を移す動 きが強まった。 米長短金利差が2009年以来の水準に縮小し、市場が景気減速を織り込んでいる可 能性があるとの見方が出ている。ただ米連邦準備理事会(FRB)の利上げ見通しが高ま り、短期金利が上昇することによって利回り曲線がフラット化することもある。 先週の4者合意後もウクライナ東部で衝突が続いていることや、国境付近でロシア軍 の動きが活発化していることで投資家のリスク選好度が低下し、独連邦債や米国債の需要 が高まっている。 リスク回避に加えて、インターネット小売最大手アマゾンや自動車大手フォードの予 想を下回る決算などで米株式相場が下落。国債市場では指標10年債利回りが1週間ぶり の水準に低下した。 USバンク・ウェルス・マネジメントのシニア債券ストラテジスト、ダン・ヘックマ ン氏は、企業決算を受けて株価が軟調となったほか、ウクライナとロシアをめぐる緊張も 高まっていることで債券が買われたと分析した。 終盤の取引で10年債 は6/32高。利回りは2.66%と前日の2. 68%から低下した。 30年債 は13/32高、利回りは3.44%。前日は3.45%だっ た。 5年債 は2/32高、利回りは1.7%だった。 ロイターのデータによると、5年債と10年債の利回り差は1.7138%ポイント と2009年10月以来の低水準となった。 Tボンド先物6月限 は13/32高の134─30/32。 Tノート先物6月限 は4.50/32高の124─2/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -0.75 (+0.50)