＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４月２８日―５月５日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ２８日（月） 0600 独：３月輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） -0.2 -0.1 （前年比、％） -2.8 -2.7 1400 米：３月米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 93.9 （前月比、％） N/A -0.8 ２９日（火） 0600 独：5月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） 8.5 8.5 0800 ユーロ圏：3月Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） 1.4 1.3 0830 英：第1・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） （前期比、％） 0.9 0.7 （前年比、％） 3.2 2.7 （Ｑ４確報） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1200 独：4月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） -0.1 0.3 （前年比、％） 1.4 1.0 ＥＵ基準（前月比、％） -0.1 0.3 （前年比、％） 1.3 0.9 （改定値） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：2月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） 0.7 0.8 （季調前前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 13.2 1400 米：4月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 83.0 82.3 1400 ユーロ圏：4月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） 0.42 0.39 （景況感指数） 103.0 102.4 ３０日（水） 0600 独：３月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） -0.7 1.3 （前年比、％） N/A 2.0 0645 仏：3月消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.3 0.1 0755 独：4月雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／１０００人） -10 -12 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 3.1 （失業率・季調済／％） 6.7 6.7 0900 ユーロ圏：4月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 0.8 0.5 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：4月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、1000人） 200 191 1230 米：第1・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） （前期比年率、％） 1.3 2.6 デフレーター 1.6 1.6 （Ｑ4確報） 1230 米：第１・四半期雇用コスト指数（労働省） （前期比、％） 0.5 0.5 1345 米：4月シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 56.3 55.9 ５月１日（木） 0100 中国：4月製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.3 1230 米：３月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.5 0.3 （個人消費支出／前月比、％） 0.6 0.3 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.1 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （4/26までの週、1000件） 320 329 1345 米：4月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 55.4 （速報値） 1400 米：4月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 54.0 53.7 1400 米：３月建設支出（商務省） （前月比、％） 0.6 0.1 Time Unknown 米：4月自動車販売台数 ２日（金） 0130 豪：第1・四半期ＰＰＩ（連邦統計局） （前期比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 1.9 0800 ユーロ圏：4月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） 53.3 53.3 （速報値） 0900 ユーロ圏：3月失業率（統計局） （％） 11.9 11.9 1230 米：４月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、1000人） 205 192 （民間部門雇用者数増減、1000人） 205 192 （失業率、％） 6.6 6.7 1400 米：3月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 1.5 1.6 ３日（土） 0100 中国：4月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ５日（月） 0145 中国：4月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0900 ユーロ圏：3月生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -1.7 1345 米：4月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 54.2 （速報値） 1400 米：4月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） N/A 53.1 （景気指数） N/A 53.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━