〔表〕きょうの投信設定（30日）＝6本

［東京 ３０日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 北欧ダブルインカム・ファンド─予想分配金提示型─ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：１０５０億円 設定額：── 販売会社：大和証券 ジャパン・エクセレント２０１４─０４（早期償還条項付／限定追加型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：日の出証券 グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース ＜愛称：ヘンリー＞ 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額：各３００億円 設定額：── 販売会社：いちよし証券 グローバルＲＥＩＴオープン（資産成長型） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：三井住友銀行、野村信託銀行 世界ハイブリッド証券ファンド２０１４─０４（為替ヘッジあり／限定追加型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：３５０億円 設定額：── 販売会社：リテラ・クレア証券、富山第一銀行