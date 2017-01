再送-30日の国内・海外経済指標と行事予定

(一部の予定を修正しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 All Day 日本:日銀金融政策決定会合(展望リポート公表) - 0850 日本:3月鉱工業生産速報(経産省)) (予測中央値:前月比+0.5%) - 1030 日本:3月毎月勤労統計(厚労省) - 1400 日本:3月住宅着工戸数(国交省) (予測中央値:前年比-2.9%%) - 1500 日本:経済・物価情勢の展望(展望リポート)(日銀) - ●決算 ユニチャーム、日本郵船、商船三井、キリンHD、富士フイルム、大和証券G、KDDI 、日本航空、ANAHD、関西電力、村田製、富士通、野村HD、JR東、九州電力、東 京電力 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 時間はGMT 28日(月) Time Unknown 米:グリーンスパン元FRB議長がエコノミッククラブで講演(ニューヨーク) All Day 米:オバマ大統領がフィリピンを訪問(29日まで) 0600 独:3月輸入物価(連邦統計庁) 1400 米:3月中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) 1430 ユーロ圏:ドラギECB総裁がドイツ連立与党の会合で講演(独ボン) 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 29日(火) Time Unknown 米:連邦公開市場委員会(30日まで) All Day 海外主要企業決算発表予定 29 Apr DE VOLKSWAGEN AG Q1 VOWG_p.DE 29 Apr DE DEUTSCHE BANK AG Q1 DBKGn.DE 29 Apr FI NOKIA OYJ Q1 NOK1V.HE 29 Apr AMC Q1 2014 Twitter Inc TWTR -0.03 30 N/A Samsung Electronics Q1 full earnings results 0800 ユーロ圏:3月M3(ECB) 0830 英:第1・四半期GDP速報値(国立統計局) 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1200 独:4月消費者物価指数速報値(連邦統計庁) 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1300 米:2月S&Pケース・シラー米住宅価格指数 1400 米:4月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 1400 ユーロ圏:4月景況感・業況感指数(欧州委員会) 1400 米:上院銀行委員会でフィッシャー氏らFRB人事の承認投票 1530 米:財務省4週間物TB入札 1530 米:財務省52週間物TB入札 1700 米:財務省2年変動利付債入札 30日(水) 海外主要企業決算発表予定 30 Apr FR 05:00 BNP PARIBAS SA Q1 BNPP.PA 30 Apr DE 05:30 DAIMLER AG Q1 DAIGn.DE 30 Apr NL 06:00 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q1 RDSa.L 0600 独:3月小売売上高(連邦統計庁) 0600 独:5月消費者信頼感指数(GfK) 0645 仏:3月消費支出(INSEE) 0755 独:4月雇用統計(連邦雇用庁) 0900 ユーロ圏:4月消費者物価指数速報値(統計局) 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1215 米:4月全米雇用報告(ADP) 1230 米:第1・四半期GDP速報値(商務省) 1230 米:第1・四半期雇用コスト指数(労働省) 1345 米:4月シカゴ地区購買部協会景気指数 1500 米:財務省3年・10年・30年債入札条件 1800 米:連邦公開市場委員会(声明発表) 1930 米:バーナンキ前FRB議長が講演(ワシントン)