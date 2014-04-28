再送-30日の国内・海外経済指標と行事予定

(一部の予定を修正しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（展望リポート公表） - 0850 日本：３月鉱工業生産速報（経産省）） （予測中央値：前月比+0.5％） - 1030 日本：3月毎月勤労統計（厚労省） - 1400 日本：３月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比-2.9%％） - 1500 日本：経済・物価情勢の展望（展望リポート）（日銀） - ●決算 ユニチャーム、日本郵船、商船三井、キリンＨＤ、富士フイルム、大和証券Ｇ、ＫＤＤＩ 、日本航空、ＡＮＡＨＤ、関西電力、村田製、富士通、野村ＨＤ、ＪＲ東、九州電力、東 京電力 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ２８日（月） Time Unknown 米：グリーンスパン元ＦＲＢ議長がエコノミッククラブで講演（ニューヨーク） All Day 米：オバマ大統領がフィリピンを訪問（２９日まで） 0600 独：3月輸入物価（連邦統計庁） 1400 米：3月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） 1430 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁がドイツ連立与党の会合で講演（独ボン） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２９日（火） Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（３０日まで） All Day 海外主要企業決算発表予定 29 Apr DE VOLKSWAGEN AG Q1 VOWG_p.DE 29 Apr DE DEUTSCHE BANK AG Q1 DBKGn.DE 29 Apr FI NOKIA OYJ Q1 NOK1V.HE 29 Apr AMC Q1 2014 Twitter Inc TWTR -0.03 30 N/A Samsung Electronics Q1 full earnings results 0800 ユーロ圏：3月Ｍ3（ＥＣＢ） 0830 英：第1・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1200 独：4月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：2月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 1400 米：4月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 1400 ユーロ圏：4月景況感・業況感指数（欧州委員会） 1400 米：上院銀行委員会でフィッシャー氏らＦＲＢ人事の承認投票 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1530 米：財務省52週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省2年変動利付債入札 ３０日（水） 海外主要企業決算発表予定 30 Apr FR 05:00 BNP PARIBAS SA Q1 BNPP.PA 30 Apr DE 05:30 DAIMLER AG Q1 DAIGn.DE 30 Apr NL 06:00 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q1 RDSa.L 0600 独：3月小売売上高（連邦統計庁） 0600 独：5月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 0645 仏：3月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 0755 独：4月雇用統計（連邦雇用庁） 0900 ユーロ圏：4月消費者物価指数速報値（統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：4月全米雇用報告（ＡＤＰ） 1230 米：第1・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） 1230 米：第１・四半期雇用コスト指数（労働省） 1345 米：4月シカゴ地区購買部協会景気指数 1500 米：財務省3年・１０年・30年債入札条件 1800 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 1930 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（ワシントン）