アジア通貨動向（28日）＝韓国ウォンが上昇主導、人民元が持ち直す

[シンガポール 28日 ロイター] - アジア通貨市場では、韓国ウォンが上昇を 主導した。米連邦公開市場委員会(FOMC)など主要イベントを前に慎重姿勢が見受け られたが、人民元が持ち直し、新興アジア通貨の支援材料となった。 韓国ウォン と台湾ドル が輸出業者の月末需要や海外投資家による 買いで上昇した。 タイバーツ も上昇。同国では株式市場が堅調に推移している。3月の製造業 生産が予想より大幅に減少したため、一部トレーダーが利益確定の売りを出した。 中国人民銀行(中央銀行)が4営業日連続で元の対ドル基準値を元高水準に設定した ため、人民元が持ち直した。 29─30日のFOMCのほか、30日には日銀の金融政策決定会合も開かれる。2 日発表の米雇用統計も注目だ。 韓国ウォンは輸出業者の月末決済需要で、一時0.5%高の1ドル=1036.0ウ ォンと4月18日以来の高値を付けた。トレーダーの一部は25日のウォン下落が行き過 ぎだったとみており、オフショアファンドからはショートカバーが入った。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0440 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.17 102.21 +0.03 Sing dlr 1.2565 1.2567 +0.02 Taiwan dlr 30.260 30.320 +0.20 Korean won 1036.80 1041.50 +0.45 Baht 32.22 32.30 +0.25 Peso 44.57 44.65 +0.17 Rupiah 11580.00 11562.00 -0.16 Rupee 60.52 60.60 +0.13 Ringgit 3.2700 3.2700 +0.00 Yuan 6.2475 6.2536 +0.10 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.17 105.28 +3.04 Sing dlr 1.2565 1.2632 +0.53 Taiwan dlr 30.260 29.950 -1.02 Korean won 1036.80 1055.40 +1.79 Baht 32.22 32.86 +1.99 Peso 44.57 44.40 -0.39 Rupiah 11580.00 12160.00 +5.01 Rupee 60.52 61.80 +2.12 Ringgit 3.2700 3.2755 +0.17 Yuan 6.2475 6.0539 -3.10