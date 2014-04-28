再送-ＴＤＫ ：連結(SEC)、14年3月当期162.88億円、15年3月期予想108.7 %増340億円

(速報のアナリストによる営業利益予想を「３８４億円」から「５７９億円」に訂正します。) ［東京 ２８日 ロイター］ - 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予 想 売上高 （百万円） 984,525 841,847 1,050,000 (+16.9 %) (+4.9 %) (+6.7 %) 営業利益（百万円） 36,616 22,054 57,000 (+66.0 %) (+7.4 %) (+55.7 %) 税引き前利益（百万円） 39,772 19,765 56,000 (+101.2 %) (+34.7 %) (+40.8 %) 当期利益（百万円） 16,288 1,195 34,000 (+108.7 %) １株利益 （円） 129.47 9.50 270.24 １株年間配当（円） 70.00 70.00 80.00 １株Q2配当 （円） 30.00 40.00 40.00 １株Q4配当 （円） 40.00 30.00 40.00