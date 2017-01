米金融・債券市場＝国債価格下落，底堅い住宅統計で

[ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*13.00=3.4942% 前営業日終盤 103*11.00=3.4444% 10年債 米東部時間17時05分 100*11.50=2.7077% 前営業日終盤 100*23.00=2.6659% 5年債 米東部時間17時05分 99*13.25=1.7479% 前営業日終盤 99*16.75=1.7249% 2年債 米東部時間17時04分 99*28.00=0.4378% 前営業日終盤 99*28.25=0.4339% 28日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。住宅関連統計の底堅い内容が相場 を圧迫した。ただ、ウクライナ情勢の緊張が続くなかで、一方的な売りは抑えられた。 3月の中古住宅販売仮契約指数は、前月比3.4%上昇して97.4で、9カ月ぶり に上昇に転じた。仮契約は1─2カ月後の販売につながることから、今後数カ月中に明る い動きが期待できるとの見方もある。 30年債利回りは5日ぶりに上昇。前週末は、米スタンダード・アンド・プアーズ( S&P)がロシアを格下げしたことや、同国中銀が予想外の利上げに踏み切ったことを受 けて安全資産に資金を移す動きが強まり、およそ9カ月ぶりの水準に低下していた。10 年債利回りもこの日、4日ぶりに上昇した。 終盤の取引で10年債 は4/32安。利回りは2.68%と、前週末の 2.66%から上昇した。 30年債 は14/32安。利回りは3.46%で、前週末の3.44% から上昇した。 5年債 は横ばい。利回りは1.72%。 BNPパリバ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、エアロン・コーリ氏は「過去 数週間、相場の基調はおおむね良好だったことから、こうした売りが時として出るのは極 めて健全といえるが、国債保有に一定のリスクが伴うことはもちろん分かっている」とし た上で、とりわけウクライナをめぐる地政学リスクを背景に、国債相場は今後も底堅い地 合いを保つのではないかと述べた。 米ホワイトハウスは28日、ロシアがウクライナ危機打開を目指すジュネーブ合意を 履行していないとし、ロシアに対する追加制裁を発表。プーチン大統領とつながりのある 政治家や企業幹部など7人に加え、企業17社に対し、資産凍結や米国への渡航禁止を含 む制裁措置を決めた。 Tボンド先物6月限 は7/32安の134─23/32。 Tノート先物6月限 は1/32高の124─03/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -0.75 (unch)