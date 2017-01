アジア通貨動向（29日）＝上昇、韓国ウォンは6年ぶり高値

[シンガポール 29日 ロイター] - アジア通貨市場では、韓国ウォンが6年ぶ り高値を更新し、上げを主導している。ただ、米連邦準備理事会(FRB)の政策会合な ど今週の主要イベントを前に、投資家の慎重姿勢が目立つ。 韓国ウォンは3月の経常収支が34カ月連続で黒字となったことを受け、ドルに対し て0.4%上昇し、2008年8月以来の高値をつけた。国内輸出業者の月末のウォン需 要にも押し上げられている。 台湾ドルは、海外投資家の台湾株購入のための資金流入を背景に上昇。市場関係者に よると、輸出業者の台湾ドル買いはほとんどみられない一方、輸入業者に米ドル需要がみ られ、台湾ドルの上げは限定的という。 Dongbu Securities(ソウル)の為替・債券アナリスト、ユナ・パーク氏は「中国経 済は当初懸念されていたほど悪くないため、韓国ウォンと台湾ドルは今後その恩恵を最も 受けるだろう」との見方を示した。 *0420GMT(日本時間午後1時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0420 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.48 102.48 +0.00 Sing dlr 1.2565 1.2566 +0.01 Taiwan dlr 30.181 30.285 +0.34 Korean won 1031.50 1035.00 +0.34 Baht 32.26 32.23 -0.09 Peso 44.45 44.49 +0.09 Rupiah 11588.00 11575.00 -0.11 Rupee 60.57 60.65 +0.12 Ringgit 3.2600 3.2650 +0.15 Yuan 6.2522 6.2530 +0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.48 105.28 +2.73 Sing dlr 1.2565 1.2632 +0.53 Taiwan dlr 30.181 29.950 -0.77 Korean won 1031.50 1055.40 +2.32 Baht 32.26 32.86 +1.86 Peso 44.45 44.40 -0.12 Rupiah 11588.00 12160.00 +4.94 Rupee 60.57 61.80 +2.03 Ringgit 3.2600 3.2755 +0.48 Yuan 6.2522 6.0539 -3.17