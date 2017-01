UPDATE 1-米金融・債券市場＝価格続落、米景気見通し改善嫌気

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 29日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*13.00=3.4942% 前営業日終盤 102*13.00=3.4942% 10年債 米東部時間17時05分 100*14.50=2.6968% 前営業日終盤 100*11.50=2.7077% 5年債 米東部時間17時05分 99*14.50=1.7397% 前営業日終盤 99*13.25=1.7479% 2年債 米東部時間17時05分 99*28.00=0.4378% 前営業日終盤 99*28.00=0.4378% 29日の米金融・債券市場では、国債価格がこの日も下落した。米景気見通しの改善 が重しとなり、米指標10年債、30年債利回りは約1週間ぶりの水準に上昇した。 米経済が安定した回復軌道をたどる中、米連邦準備理事会(FRB)は同日から2日 間の日程で開催する米連邦公開市場委員会(FOMC)で、緩和縮小の継続を決定すると 見込まれている。また金利の道筋を説明するフォワードガイダンスについても変更しない 公算が大きい。 日本市場が休日で休場だったため、商いは総じて低調だった。アナリストによると、 日本の投資家は下げ基調で米国債を買う傾向がある。 ウクライナ懸念が和らいでいることも国債市場の重しとなった。 米国は前日、ロシアに対し追加制裁を発表したが、野村の金利ストラテジスト、デー ビッド・シールク氏はこれまでの制裁措置による大きな影響は出ていないと指摘。また市 場では、5月2日に発表される4月の米雇用統計への期待がかなり高いと述べた。 ロイター調査では、非農業部門雇用者数が21万人増と見込まれている。 終盤の取引で10年債 は4/32安。利回りは2.69%、一時は24 日以来の水準となる2.73%まで上昇した。前日は2.70%だった。 30年債 は17/32安。利回りは前日からほぼ変わらずの3.48% 。一時は22日以来の高水準となる3.52%をつけた。 5年債 は2/32安。利回りは1.73%。 150億ドルの2年物変動利付債(FRN)入札は底堅い結果となった。 最高落札 金利は0.069%と、入札前の0.074%を下回った。応札倍率は4.64倍だった 。 FRBはこの日、2021年5月15日から2024年2月15日に償還を迎える国 債を22億8600万ドル買い入れた。市場関係者によると、FRBの買い入れが支援し 、国債価格は下げ幅を縮小した。 米アップル がローンチした総額120億ドルの社債も注目材料だ。7本建て となるアップル債には、米東部時間正午ごろまでに400億ドルを超える需要が集まった 。 アクション・エコノミクスの債券部門マネジングディレクター、キム・ルパート氏は 、アップル債投資に向けた資金確保やヘッジ目的で、米国債は売られやすい地合いになる と指摘した。 Tボンド先物6月限 は11/32安の134─12/32。 Tノート先物6月限 は3/32安の124。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (-0.75)