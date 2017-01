アジア通貨動向（30日）＝総じて軟調、人民元に追随

[シンガポール 30日 ロイター] - アジア通貨市場は対ドルで総じて軟化。人 民元が地合いを崩すなか、米連邦公開市場委員会(FOMC)を前にドルが上昇している 。 明日発表の中国製造業PMIや2日の米雇用統計を控え、ポジション積み上げには慎 重となっている。明日はメーデーで大半のアジア市場は休場となる。 人民元は対ドルで1年半ぶり水準に下落。オフショア市場でも2012年10月以来 の水準に下落。 マレーシアリンギ 投資家のロング解消で下げが目立っている。 韓国ウォン も軟調。輸入筋のドル買いのほか、当局も押し下げ介入に動いてい るとみられている。 大半のアジア新興国通貨は4月は月間で上昇、5月もこの基調を維持するとみられて いる。コモンウェルス銀(シンガポール)の通貨ストラテジストは、イールド主導で買い 優勢になるとし、インドルピー とインドネシアルピア が選挙の不透明感 後退で上げを主導する可能性があると指摘した。 台湾ドル は月末の輸出筋の需要で上昇。明日の休場を控え商いは薄い。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0450 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.41 102.64 +0.22 Sing dlr 1.2563 1.2560 -0.02 Taiwan dlr 30.209 30.250 +0.14 Korean won 1032.20 1030.60 -0.16 Baht 32.26 32.28 +0.05 Peso 44.53 44.50 -0.07 Rupiah 11555.00 11545.00 -0.09 Rupee 60.36 60.42 +0.10 Ringgit 3.2650 3.2585 -0.20 Yuan 6.2660 6.2580 -0.13 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.41 105.28 +2.80 Sing dlr 1.2563 1.2632 +0.55 Taiwan dlr 30.209 29.950 -0.86 Korean won 1032.20 1055.40 +2.25 Baht 32.26 32.86 +1.86 Peso 44.53 44.40 -0.30 Rupiah 11555.00 12160.00 +5.24 Rupee 60.36 61.80 +2.39 Ringgit 3.2650 3.2755 +0.32 Yuan 6.2660 6.0539 -3.38