1日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 日本： 国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本： 国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：１０年利付国債（５月債）の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1400 日本：４月経済・物価情勢の展望全文（日銀） - 1400 自販連・全軽協による新車（登録車・軽自動車）販売台数４月分 発表 1500 日本：財政資金対民間収支（４月実績・５月見込み） - 1530 日本：３月税収実績 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - ●決算 住友商事、伊藤忠 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ４月３０日（水） 海外主要企業決算発表予定 30 Apr FR 05:00 BNP PARIBAS SA Q1 BNPP.PA 30 Apr DE 05:30 DAIMLER AG Q1 DAIGn.DE 30 Apr NL 06:00 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q1 RDSa.L 0600 独：3月小売売上高（連邦統計庁） 0645 仏：3月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 0755 独：4月雇用統計（連邦雇用庁） 0900 ユーロ圏：4月消費者物価指数速報値（統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：4月全米雇用報告（ＡＤＰ） 1230 米：第1・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） 1230 米：第１・四半期雇用コスト指数（労働省） 1345 米：4月シカゴ地区購買部協会景気指数 1500 米：財務省3年・１０年・30年債入札条件 1800 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 1930 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（ワシントン） ５月１日（木） 米：4月自動車販売台数 メーデーで休場：独、仏、香港、中国、台湾、インドネシア、シンガポール、タイ、イン ド、ブラジル、韓国 0100 中国：4月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1130 米：4月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 1230 米：３月個人所得・消費支出（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1230 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（ワシントン） ─ Independent Community Bankers of A merica Annual Washington Policy Summitで講演 1345 米：4月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：4月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 1400 米：３月建設支出（商務省） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件