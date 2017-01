UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、弱い米ＧＤＰ統計で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 30日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 103*03.50=3.4568% 前営業日終盤 102*13.00=3.4942% 10年債 米東部時間17時05分 100*28.50=2.6459% 前営業日終盤 100*14.50=2.6968% 5年債 米東部時間17時04分 99*24.00=1.6774% 前営業日終盤 99*14.50=1.7397% 2年債 米東部時間15時45分 99*29.50=0.4143% 前営業日終盤 99*28.00=0.4378% 30日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇し、利回りは低下した。朝方発表さ れた米国内総生産(GDP)統計が予想を大きく下回ったことが国債相場を後押しした。 今年第1・四半期のGDP速報値は年率換算で前期比0.1%増と、2012年第4 ・四半期以来の低い伸びにとどまった。異例の寒波で企業支出や住宅建設などが振るわず 、市場予想の1.2%増を大幅に下回った。 このほか、4月のオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)全米雇用報告 は、民間雇用者数が22万人増加し、市場予想の21万人増を上回ったものの、市場はG DP統計に一段と注目した。 GDPに加え、月末を迎えた買いも相場の下支えとなった。 月間では、30年債利回りが4カ月連続で低下、10年債利回りも2カ月連続で低下 した。 こうしたなか、連邦準備理事会(FRB)は29─30日の連邦公開市場委員会(F OMC)で、債券購入額を月額100億ドル減らし、計450億ドルにすることを全会一 致で決定した。内訳は国債が250億ドル、エージェンシー発行モーゲージ債(MBS) が200億ドルとなる。決定は予想通り。 FRBはFOMC後に発表した声明で、「経済活動は緩やかなペースで拡大し、労働 市場の状況はゆっくり改善し続ける」との見解を表明。「3月のFOMC以降に入手した 情報は、経済活動の伸びが悪天候の影響もあって冬場に急激に鈍化した後、最近は上向い たことを示している」と指摘した。 FOMC声明を受け、国債利回りは一時的にやや上昇した。 レイモンド・ジェームズ(フロリダ州)の首席エコノミスト、スコット・ブラウン氏 は、FRBが今後もFOMCごとに量的緩和(QE)を縮小させていく流れが明確になっ たと指摘。「GDPはわずか0.1%のさえない成長にとどまったが、債券買い入れ縮小 の動きは止まらなかった。第1・四半期GDPは天候が大きな下押し要因になったが、経 済は年内、持ち直しが予想され、実際にそうなれば、来年半ばにも利上げが始まるだろう 」と述べた。 終盤の取引で10年債 は11/32高。利回りは2.65%と、前日の 2.69%から低下した。 30年債 は15/32高。利回りは3.46%と、前日の3.48%か ら低下した。 2年債 利回りは0.41%と、前日の0.45%から低下した。 米財務省は30日、来週実施する四半期定例入札(クオータリー・リファンディング )で総額690億ドルの国債入札を実施すると発表した。財政赤字の縮小に伴い借り入れ の必要性も低減したとして、今後数カ月間、2年債と3年債の入札規模を毎月10億ドル ずつ縮小させていく方針も示した。 Tボンド先物6月限 は18/32高の134─30/32。 Tノート先物6月限 は13.50/32高の124─13.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (unch)