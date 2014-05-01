＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ５月１日―５月８日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ５月１日（木） 1230 米：３月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.4 0.3 （個人消費支出／前月比、％） 0.6 0.3 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.1 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （4/26までの週、1000件） 319 329 1345 米：4月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 55.4 （速報値） 1400 米：4月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 54.3 53.7 1400 米：３月建設支出（商務省） （前月比、％） 0.5 0.1 Time Unknown 米：4月自動車販売台数 ２日（金） 0130 豪：第1・四半期ＰＰＩ（連邦統計局） （前期比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 1.9 0800 ユーロ圏：4月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） 53.3 53.3 （速報値） 0900 ユーロ圏：3月失業率（統計局） （％） 11.9 11.9 1230 米：４月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、1000人） 210 192 （民間部門雇用者数増減、1000人） 210 192 （失業率、％） 6.6 6.7 1400 米：3月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 1.4 1.6 ３日（土） 0100 中国：4月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ５日（月） 0145 中国：4月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0900 ユーロ圏：3月生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -1.7 1345 米：4月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 54.2 （速報値） 1400 米：4月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 54.1 53.1 （景気指数） N/A 53.4 ６日（火） 0130 豪：3月貿易収支（連邦統計局） （10億豪ドル） N/A 1.2 0800 ユーロ圏：4月サービスＰＭＩ改定値 （指数） N/A 53.1 （速報値） 0800 ユーロ圏：4月総合ＰＭＩ改定値[EUPMIＰ=ECI] （指数） N/A 54.0 （速報値） 0900 ユーロ圏：3月小売売上高（統計局） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 0.8 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：3月貿易収支（商務省） （10億ドル） -40.5 -42.3 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ７日（水） 0130 豪：3月小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） N/A 0.2 0145 中国：4月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0600 独：3月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） N/A 0.6 0645 仏：3月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A 0.1 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：第1・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） （労働生産性／前期比、年率％） N/A 1.8 （単位労働コスト／前期比、年率％） N/A -0.1 （Q4改定） 1900 米：3月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） 15 16.49 ８日（木） Time Unknown 中国：4月貿易統計 輸出（前年比、％） N/A -6.6 輸入（前年比、％） N/A -11.3 貿易収支（10億ドル） N/A 7.71 0130 豪：4月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） N/A 1.81 失業率（％） N/A 5.8 0600 独：3月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） N/A 0.4 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （5/3までの週、1000件） N/A N/A ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━