米金融・債券市場＝国債価格上昇、雇用統計待ち

[ニューヨーク 1日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時37分 104*00.50=3.4091% 前営業日終盤 103*03.50=3.4568% 10年債 米東部時間15時33分 101*06.00=2.6115% 前営業日終盤 100*28.50=2.6459% 5年債 米東部時間15時34分 99*27.00=1.6577% 前営業日終盤 99*24.00=1.6774% 2年債 米東部時間15時35分 99*29.75=0.4104% 前営業日終盤 99*29.50=0.4143% 1日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇し、30年債利回りは約11カ月ぶり 水準に低下、10年債利回りも2カ月ぶり低水準となった。翌2日の雇用統計に備える動 きとなった。 Tボンド先物6月限 は24/32高の135─22/32。 Tノート先物6月限 は7.50/32高の124─21/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.00 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -0.75 (+0.75)