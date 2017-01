UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、雇用統計待ち

(表と本文のレートを更新しました) [ニューヨーク 1日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 104*01.00=3.4083% 前営業日終盤 103*03.50=3.4568% 10年債 米東部時間17時05分 101*05.50=2.6133% 前営業日終盤 100*28.50=2.6459% 5年債 米東部時間17時01分 99*26.75=1.6594% 前営業日終盤 99*24.00=1.6774% 2年債 米東部時間15時54分 99*29.75=0.4104% 前営業日終盤 99*29.50=0.4143% 1日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇し、30年債利回りは約11カ月ぶり 水準に低下、10年債利回りも2カ月ぶり低水準となった。翌2日の雇用統計に備える動 きとなった。 4月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が21万人増、失業率が6.6%と予想さ れている。 米供給管理協会(ISM)が発表した4月の製造業景気指数は54.9となり、前月 の53.7から上昇。雇用の伸びに支えられ、12月以来の高水準となった。上昇は3カ 月連続。予想の54.3も上回った。一方、3月の米建設支出は、前月比0.2%増と、 市場予想の0.5%増を下回った。 終盤の取引で10年債 は9/32高。利回りは2.61%と前日の2. 65%から低下した。一時2.59%と3月3日以来の低水準をつけた。 30年債 は30/32高。利回りは3.40%と前日の3.46%から 低下した。一時3.39%と昨年6月半ば以来の低水準をつけた。 市場では、第1・四半期の国内総生産(GDP)が0.1%増と低成長にとどまった ことを受け、4月の雇用統計が底堅い内容になるとの見方が後退、国債のオプションを売 る動きが出たという。 RJオブライエン&アソシエイツ(シカゴ)の金利先物セールズ部マネジング・ディ レクター、ジョン・ブレイディ氏は、ショートポジションの巻き戻しがやや出たとした上 で、GDPや住宅、建設関連統計を見ると、経済はさほど力強いとは言えないと述べた。 Tボンド先物6月限 は24/32高の135─22/32。 Tノート先物6月限 は7.50/32高の124─21/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.00 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -0.75 (+0.75)