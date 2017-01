7日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日本:日銀金融政策決定会合の議事要旨(4月7、8日分) - 1530 日本:経団連会長会見 - ●決算 リクシル、三井物産、ソフトバンク、サントリー食品、任天堂 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 時間はGMT 2日(金) 中国:メーデー - アジア開発銀行(ADB)年次総会(カザフスタン・アスタナ、5日まで) 0800 ユーロ圏:4月製造業PMI改定値 0900 ユーロ圏:3月失業率(統計局) 1230 米:4月雇用統計(労働省) 1400 米:3月製造業新規受注(商務省) 3日(土) 0100 中国:4月非製造業PMI(国家統計局) 5日(月) ユーロ圏財務相会合(ブリュッセル) アジア開発銀行(ADB)年次総会(カザフスタン・アスタナ、最終日) 経済協力開発機構(OECD)会合(パリ、6日まで) 英:バンクホリデー - 休場 タイ:戴冠記念日 - 休場 韓国:子供の日 - 休場 0145 中国:4月製造業PMI改定値(HSBC) 0400 インドネシア:第1四半期GDP 0900 ユーロ圏:3月生産者物価指数(統計局) 0900 OECDが経済見通しを発表(パリ) ─ グリア事務総長が会見 1345 米:4月サービス部門PMI改定値(マークイット) 1400 米:4月ISM非製造業景気指数(ISM) 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 6日(火) 米:スタインFRB理事が講演(ニューヨーク) EU財務相理事会 香港:仏誕節 - 休場 韓国:仏誕節 - 休場 海外主要企業決算発表予定 06 May CH UBS AG Q1 06 May DE BMO BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Q1 0130 豪:3月貿易収支(連邦統計局) 0430 豪:中銀理事会(金利発表) 0800 ユーロ圏:4月サービスPMI改定値 0800 ユーロ圏:4月総合PMI改定値[EUPMIP=ECI] 0900 ユーロ圏:3月小売売上高(統計局) 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1230 米:3月貿易収支(商務省) 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1530 米:財務省4週間物TB入札 1700 米:財務省3年債入札 7日(水) 英:中銀金融政策委員会 ─ (8日まで) インドネシア:総選挙結果の公式発表 - 米:エバンズ・シカゴ地区連銀総裁とタルーロFRB理事が銀行関連の会合に出席(シカ ゴ) ─ 会合名:50th Annual Conference on Bank Structure and Competition (9日 まで) 海外主要企業決算発表予定 07 May FR 05:00 CREDIT AGRICOLE SA Q1 CAGR.PA 07 May NL 05:00 ING GROEP NV Q1 ING.AS 07 May FR 05:00 SOCIETE GENERALE Q1 SOGN.PA 07 May DK CARLSBERG A/S Q1 CARLb.CO 07 May DE COMMERZBANK AG Q1 CBKG.DE 07 May BE ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Q1 ABI.BR 0130 豪:3月小売売上高(連邦統計局) 0145 中国:4月サービス部門PMI(HSBC) 0600 独:3月鉱工業受注(経済技術省) 0645 仏:3月鉱工業生産(INSEE) 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1230 米:第1・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値(労働省) 1700 米:財務省10年債入札 1900 米:3月米消費者信用残高(FRB)