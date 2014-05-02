7日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（４月７、８日分） - 1530 日本：経団連会長会見 - ●決算 リクシル、三井物産、ソフトバンク、サントリー食品、任天堂 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ２日（金） 中国：メーデー - アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（カザフスタン・アスタナ、５日まで） 0800 ユーロ圏：4月製造業ＰＭＩ改定値 0900 ユーロ圏：3月失業率（統計局） 1230 米：４月雇用統計（労働省） 1400 米：3月製造業新規受注（商務省） ３日（土） 0100 中国：4月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ５日（月） ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（カザフスタン・アスタナ、最終日） 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）会合（パリ、６日まで） 英：バンクホリデー - 休場 タイ：戴冠記念日 - 休場 韓国：子供の日 - 休場 0145 中国：4月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0400 インドネシア：第1四半期ＧＤＰ 0900 ユーロ圏：3月生産者物価指数（統計局） 0900 ＯＥＣＤが経済見通しを発表（パリ） ─ グリア事務総長が会見 1345 米：4月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：4月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ６日（火） 米：スタインＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） ＥＵ財務相理事会 香港：仏誕節 - 休場 韓国：仏誕節 - 休場 海外主要企業決算発表予定 06 May CH UBS AG Q1 06 May DE BMO BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Q1 0130 豪：3月貿易収支（連邦統計局） 0430 豪：中銀理事会（金利発表） 0800 ユーロ圏：4月サービスＰＭＩ改定値 0800 ユーロ圏：4月総合ＰＭＩ改定値[EUPMIＰ=ECI] 0900 ユーロ圏：3月小売売上高（統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：3月貿易収支（商務省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省3年債入札 ７日（水） 英：中銀金融政策委員会 ─ （８日まで） インドネシア：総選挙結果の公式発表 - 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁とタルーロＦＲＢ理事が銀行関連の会合に出席（シカ ゴ） ─ 会合名：50th Annual Conference on Bank Structure and Competition （９日 まで） 海外主要企業決算発表予定 07 May FR 05:00 CREDIT AGRICOLE SA Q1 CAGR.PA 07 May NL 05:00 ING GROEP NV Q1 ING.AS 07 May FR 05:00 SOCIETE GENERALE Q1 SOGN.PA 07 May DK CARLSBERG A/S Q1 CARLb.CO 07 May DE COMMERZBANK AG Q1 CBKG.DE 07 May BE ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Q1 ABI.BR 0130 豪：3月小売売上高（連邦統計局） 0145 中国：4月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0600 独：3月鉱工業受注（経済技術省） 0645 仏：3月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：第1・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） 1700 米：財務省10年債入札 1900 米：3月米消費者信用残高（ＦＲＢ）
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