＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ５月２日―５月１３日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ２日（金） 0800 ユーロ圏：4月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） 53.3 53.3 （速報値） 0900 ユーロ圏：3月失業率（統計局） （％） 11.9 11.9 1230 米：４月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、1000人） 210 192 （民間部門雇用者数増減、1000人） 210 192 （失業率、％） 6.6 6.7 1400 米：3月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 1.4 1.6 ３日（土） 0100 中国：4月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ５日（月） 0145 中国：4月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0900 ユーロ圏：3月生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -1.7 1345 米：4月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 54.2 （速報値） 1400 米：4月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 54.1 53.1 （景気指数） N/A 53.4 ６日（火） 0130 豪：3月貿易収支（連邦統計局） （10億豪ドル） N/A 1.2 0800 ユーロ圏：4月サービスＰＭＩ改定値 （指数） N/A 53.1 （速報値） 0800 ユーロ圏：4月総合ＰＭＩ改定値[EUPMIＰ=ECI] （指数） N/A 54.0 （速報値） 0900 ユーロ圏：3月小売売上高（統計局） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 0.8 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：3月貿易収支（商務省） （10億ドル） -40.5 -42.3 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ７日（水） 0130 豪：3月小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） N/A 0.2 0145 中国：4月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0600 独：3月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） 0.4 0.6 0645 仏：3月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A 0.1 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：第1・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） （労働生産性／前期比、年率％） N/A 1.8 （単位労働コスト／前期比、年率％） N/A -0.1 （Q4改定） 1900 米：3月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） 15 16.49 ８日（木） Time Unknown 中国：4月貿易統計 輸出（前年比、％） N/A -6.6 輸入（前年比、％） N/A -11.3 貿易収支（10億ドル） N/A 7.71 0130 豪：4月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） N/A 1.81 失業率（％） N/A 5.8 0600 独：3月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 0.2 0.4 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （5/3までの週、1000件） N/A 344 ９日（金） 0130 中国：4月ＣＰＩ（国家統計局） ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A 2.4 （前月比、％） N/A -0.5 中国：4月ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A -2.3 0600 独：3月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 157 0830 英：3月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A 2.7 0830 英：3月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 1.0 （前年比、％） N/A 3.8 1400 米：3月卸売在庫（商務省） （前月比、％） N/A 0.5 １２日（月） 1800 米：4月財政収支（財務省） （10億ドル） N/A -36.9 １３日（火） 0530 中国：4月鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） N/A 8.8 中国：4月小売売上高（国家統計局） （前年比、％） N/A 12.2 中国：1─4月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） N/A 17.6 0900 独：5月景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） N/A 43.2 （現況指数） N/A 59.5 1130 米：4月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：4月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） N/A 0.6 （輸出物価／前月比、％） N/A 0.8 1230 米：4月小売売上高（商務省） （前月比、％） N/A 1.2 （自動車除く／前月比、％） N/A 0.7 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：3月企業在庫（商務省） （前月比、％） N/A 0.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━