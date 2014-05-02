ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Saturday, 03 May, 2014 1000 中国：4月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - Monday, 05 May, 2014 Time Unknown ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） - All Day アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（カザフスタン・アスタナ、最終日） - All Day 英：バンクホリデー - 休場 All Day タイ：戴冠記念日 - 休場 All Day 韓国：子供の日 - 休場 All Day 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）会合（パリ、６日まで） - 1045 中国：4月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 1300 インドネシア：第1四半期ＧＤＰ - 1800 ユーロ圏：3月生産者物価指数（統計局） - 1800 ＯＥＣＤが経済見通しを発表（パリ） - 2245 米：4月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） - 2300 米：4月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - Tuesday, 06 May, 2014 Time Unknown 米：スタインＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） - Time Unknown ＥＵ財務相理事会 - All Day 香港：仏誕節 - 休場 All Day 韓国：仏誕節 - 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1030 豪：3月貿易収支（連邦統計局） - 1330 豪：中銀理事会（金利発表） - 1700 ユーロ圏：4月サービスＰＭＩ改定値 - 1700 ユーロ圏：4月総合ＰＭＩ改定値 - 1800 ユーロ圏：3月小売売上高（統計局） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：3月貿易収支（商務省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 07 May, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （８日まで） Time Unknown インドネシア：総選挙結果の公式発表 - Time Unknown 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁とタルーロＦＲＢ理事が銀行関連の会合に出席（シカゴ） - 会合名：50th Annual Conference on Bank Structure and Competition （９日まで） 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省3年債入札 - 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（４月７、８日分） - 1030 豪：3月小売売上高（連邦統計局） - 1045 中国：4月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1500 独：3月鉱工業受注（経済技術省） - 1530 日本：経団連会長会見 - 1545 仏：3月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） -
2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：第1・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - Thursday, 08 May, 2014 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 米：4月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - Time Unknown 中国：4月貿易統計 - Time Unknown フィリピン：中銀金融政策決定会合 - 0200 米：財務省10年債入札 - 0400 米：3月米消費者信用残高（ＦＲＢ） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：５年利付国債（５月債)の発行予定額等 - 1030 豪：4月雇用統計（連邦統計局） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 - 1300 KDDI、au夏モデル発表会 1500 独：3月鉱工業生産（経済技術省） - 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ブリュッセル） - 2100 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策について講演（ニューヨーク） - 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見（ブリュッセル） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：タルーロＦＲＢ理事がシカゴ地区連銀主催の会合で講演（シカゴ） - 会合名 50th Annual Conference on Bank Structure and Competition Friday, 09 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州セントポール） - Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0200 米：財務省30年債入札 - 0200 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ（シカゴ） - 会合名 50th Annual Conference on Bank Structure and Competition 0300 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ - 「The Balance Sheets of Younger Americans: Is the American Dream at Risk?」 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 中国：4月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1400 日本：３月景気動向指数 - 1500 独：3月貿易収支（連邦統計庁） - 1730 英：3月鉱工業生産（国立統計局） - 1730 英：3月製造業生産（国立統計局） - 2300 米：3月卸売在庫（商務省） - Saturday, 10 May, 2014 Time Unknown 中国：4月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資（中国人民銀行） - 10─15日に発表予定 0100 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ニューオーリンズ） - Monday, 12 May, 2014 Time Unknown 日本：４月景気ウォッチャー調査（内閣府） - All Day インド：下院総選挙（投票最終日） - ５月１６日開票 0850 日本 ４月貸出・預金動向─日銀 - Tuesday, 13 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day マレーシア：釈迦誕生日 - 休場 All Day シンガポール：釈迦誕生日 - 休場 All Day タイ：釈迦誕生日 - 休場 All Day タイ：ウィッサーカーブチャーの祝日 - 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0100 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が会合であいさつ - 「Reinventing Older Communities: Bridging Growth and Opportunity」 0300 米：4月財政収支（財務省） - 0850 日本 ４月マネーストック─日銀 - 1430 中国：4月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - 1500 独：4月卸売物価指数（連邦統計庁） - 13─16日に発表予定 1800 独：5月景気期待指数（ＺＥＷ） - 2030 米：4月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：4月輸出入物価（労働省） - 2130 米：4月小売売上高（商務省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：3月企業在庫（商務省） - Wednesday, 14 May, 2014 Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0850 日本 ４月企業物価指数 - ４月企業物価指数─日銀 1100 中国：1─4月対中国海外直接投資 （商務省） - 14日から19日の間に発表 1200 ＮＴＴドコモ、2014年夏モデル 新商品・新サービス発表会 - 1500 日本：4月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1500 独：4月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 1545 仏：4月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1730 英：1─3月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1800 ユーロ圏：3月鉱工業生産（統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：4月卸売物価指数（労働省） - Thursday, 15 May, 2014 Time Unknown 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（ワシントン） - National Small Business Weekのレセプションで All Day インドネシア：釈迦誕生日 - 休場 0850 日本：3月第３次産業活動指数（経済産業省） - 1325 日本 黒田日銀総裁講演 - 1400 日本：4月消費動向調査（内閣府） - 1400 日本：サントリーホールディングス ビーム社買収で会見 -
1500 日本：4月投信概況 - 1500 独：第1・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - 1800 ユーロ圏：第1・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - 1800 ユーロ圏：4月消費者物価指数改定値（統計局） - 2130 米：5月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2130 米：4月消費者物価指数（労働省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2200 米：3月対米証券投資（財務省） - 2215 米：４月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2215 米：４月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2300 米：5月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 2300 米：5月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - Friday, 16 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day インド：下院総選挙開票 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 1330 日本：３月鉱工業生産確報（経産省） - 1800 ユーロ圏：3月貿易収支（統計局） - 2130 米：4月住宅着工件数（商務省） - 2255 米：5月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Saturday, 17 May, 2014 0050 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（アーカンソー州リトルロック） - 米経済と金融政策について Sunday, 18 May, 2014 1030 中国：4月新築住宅価格 - Monday, 19 May, 2014 0830 日本：５月ロイター短観 - 0850 日本：3月機械受注（内閣府） - 1130 タイ：第1・四半期ＧＤＰ - Tuesday, 20 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0700 日本：５月ロイター企業調査 - 1400 日本：3月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1500 独：4月生産者物価指数（連邦統計庁） - 1730 英：4月消費者物価指数（国立統計局） - 1730 英：4月生産者物価指数（国立統計局） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 21 May, 2014 Time Unknown 米：イエレンＦＲＢ議長がニューヨーク大学の名誉学位授与式であいさつ - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ワシントン） - 0850 日本：4月貿易統計（財務省） - 1700 ユーロ圏：3月経常収支（ＥＣＢ） - 1730 英：5月中銀金融政策委員会の議事録 - 1730 英：4月小売売上高（国立統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 22 May, 2014 0150 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が米経済と銀行について講演（ワシントン） - 0230 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネアポリス） - 0300 米：4月29─30日のＦＯＭＣ発表議事要旨 - 1045 中国：5月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1330 東芝、経営方針説明会 - 1400 日本 ５月の日銀金融経済月報 - 1700 ユーロ圏：5月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1700 ユーロ圏：5月総合ＰＭＩ速報値 - 1700 ユーロ圏：5月製造業ＰＭＩ速報値 - 1730 英：第1・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2245 米：5月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2300 米：4月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 2300 米：4月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Friday, 23 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 - 1500 独：第1・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - 1700 独：5月ＩＦＯ業況指数 - 2300 米：4月新築１戸建て住宅販売（商務省） - Sunday, 25 May, 2014 All Day ウクライナ大統領選挙 - Monday, 26 May, 2014 All Day 米：メモリアルデー - 休場 All Day 英：バンクホリデー - 休場 Tuesday, 27 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day インドネシア：ムハマド昇天祭 - 休場 2130 米：4月耐久財受注（商務省） - 2300 米：5月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - Wednesday, 28 May, 2014 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - Thursday, 29 May, 2014 All Day インドネシア：キリスト昇天祭 - 休場 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0850 日本：4月商業販売統計（経産省） - 2130 米：第1・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - 2130 米：第１・四半期企業利益（商務省） - Friday, 30 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0830 日本：４月完全失業率（日本） - 0830 日本：４月家計調査（総務省） - 0830 日本：４月有効求人倍率（厚生労働省） - 0850 日本：4月鉱工業生産速報（経産省） - 1230 日本：５月国際投資戦略調査 - 1400 日本：４月住宅着工戸数（国交省） - 2130 米：４月個人所得・消費支出（商務省） - 2245 米：5月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 2255 米：5月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Saturday, 31 May, 2014 All Day 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が退任 - 0600 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（カリフォルニア州スタンフォード） - "Rules-Based Policy: From Theory to Practice"
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