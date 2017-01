アジア通貨動向（2日）＝ルピア・ウォンが上昇、堅調な経済指標で

[シンガポール 2日 ロイター] - 2日のアジア通貨市場では、強い経済指標を 受けてインドネシアルピアと韓国ウォンが上昇した。この日発表される米雇用統計への期 待から株式市場が上昇するなか、その他の通貨も堅調に推移した。 ただ、投資家はウクライナ情勢を注視している。 ルピア が買われている。インドネシアの3月の輸出が予想外の増加となり、 HSBCが発表した4月の製造業購買担当者景気指数(PMI)が11カ月ぶりの高水準 をつけたことが好感された。また、4月のインフレ率は予想通り鈍化した。 ウォン も、韓国の4月の輸出が昨年1月以来の高い伸びとなったことか ら買われた。 ただ、ウォンが対ドルで約6年ぶりの高値である1030.1ウォンに近づいたため 、通貨高阻止に向けた当局の介入への警戒感が強まった。 台湾ドル は株式市場への資金流入を映して堅調。 ただ、中央銀行が1米ドル=30.100台湾ドルの水準を超えて通貨高が進むこと を阻止するとみられているため、神経質な動きとなった。 この日発表の4月の米雇用統計に関して、アナリストやトレーダーは、米連邦準備理 事会(FRB)による早期利上げへの懸念を再燃させるような強い内容でない限り、アジ ア通貨が大幅に下落することはないとみている。 *0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0535 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.38 102.32 -0.06 Sing dlr 1.2523 1.2526 +0.02 Taiwan dlr 30.175 30.258 +0.28 Korean won 1030.30 1033.20 +0.28 Baht 32.40 32.36 -0.12 Peso 44.55 44.60 +0.11 Rupiah 11530.00 11558.00 +0.24 Rupee 60.21 60.31 +0.17 Ringgit 3.2655 3.2655 +0.00 *Yuan 6.2593 6.2593 +0.00 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.38 105.28 +2.83 Sing dlr 1.2523 1.2632 +0.87 Taiwan dlr 30.175 29.950 -0.75 Korean won 1030.30 1055.40 +2.44 Baht 32.40 32.86 +1.42 Peso 44.55 44.40 -0.35 Rupiah 11530.00 12160.00 +5.46 Rupee 60.21 61.80 +2.64 Ringgit 3.2655 3.2755 +0.31 Yuan 6.2593 6.0539 -3.28 *中国本土市場はメーデー連休につき休場。