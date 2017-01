米金融・債券市場＝長期国債価格上昇、ウクライナ情勢めぐる不安で

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 104*27.50=3.3652% 前営業日終盤 104*01.00=3.4083% 10年債 米東部時間17時05分 101*13.00=2.5861% 前営業日終盤 101*05.50=2.6133% 5年債 米東部時間17時05分 99*25.75=1.6660% 前営業日終盤 99*26.75=1.6594% 2年債 米東部時間17時01分 99*29.00=0.4224% 前営業日終盤 99*29.75=0.4104% 2日の米金融・債券市場では、期間が長めの国債価格が上昇し、30年債利回りは1 0カ月半ぶり水準に低下、10年債利回りも3カ月ぶりの低水準となった。朝方発表され た雇用統計は雇用者数が大幅に増加するなど明るい内容となったが、市場ではもっぱらウ クライナ情勢をめぐる不安から国債を買う動きが優勢になった。 4月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比28万8000人増と、2012年 1月以来、約2年ぶりの大幅増となった。市場予想の21万人増も上回った。失業率は6 .3%と、前月から0.4%ポイント低下し、2008年9月以来、5年半ぶりの水準に 改善した。 こうしたなか、ウクライナ政権が親ロシア派が拠点としている東部の都市奪還に向け 大規模な軍事作戦を再開させるなか、スラビャンスクで2日、親ロシア派による地上から の攻撃でウクライナ軍のヘリコプター2機が撃墜され、兵士2人が死亡した。 ロシアの複数のメディアは、スラビャンスクでのウクライナの軍事行動をめぐり、国 連安全保障理事会が協議を行うよう、ロシア側が要請したと報道。これを受けて国債が買 われた。 終盤の取引で10年債 は5/32高。利回りは2.58%と前日の2. 62%から低下した。雇用統計後は一時2.70%に上昇する場面も見られた。 30年債 は23/32高。利回りは3.36%と前日の3.41%から 低下した。 一方、5年債 は3/32安。利回りは1.72%で、前日の1.67%か ら上昇した。 Tボンド先物6月限 は16/32高の136─06/32。 Tノート先物6月限 は変わらずの124─21/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -0.25 (+0.50)