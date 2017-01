アジア通貨動向（5日）＝小幅高、ルピアはＧＤＰ受け下落

[シンガポール 5日 ロイター] - 5日のアジア通貨は対ドルで総じて小幅高。 先週末の米雇用統計は力強い内容となったが、米連邦準備理事会(FRB)の早期利上げ 観測は浮上していない。 インドネシアルピアは下落。第1・四半期の国内総生産(GDP)が予想を下回った 。 日本、韓国、タイが休場のため、取引高は低調。 マレーシアリンギ は、海外ファンドの買いで上昇。台湾ドル は、海 外金融機関の買いで値上がりしている。 人民元 も上昇。中国人民銀行(中央銀行)が基準値を元高水準に設定した 。 市場では、中国経済の減速やウクライナ情勢に対する懸念が根強い。 HSBC/マークイットが5日発表した4月の中国製造業購買担当者景気指数(PM I)改定値は48.1で、速報値の48.3から下方修正された。 *0505GMT(日本時間午後2時5分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move *Japan yen 101.90 102.19 +0.28 Sing dlr 1.2508 1.2527 +0.15 Taiwan dlr 30.131 30.212 +0.27 *Korean won 1029.50 1030.30 +0.08 *Baht 32.36 32.36 +0.00 Peso 44.39 44.50 +0.25 Rupiah 11530.00 11520.00 -0.09 Rupee 60.06 60.16 +0.17 Ringgit 3.2560 3.2660 +0.31 Yuan 6.2464 6.2593 +0.21 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.90 105.28 +3.31 Sing dlr 1.2508 1.2632 +0.99 Taiwan dlr 30.131 29.950 -0.60 Korean won 1029.50 1055.40 +2.52 Baht 32.36 32.86 +1.55 Peso 44.39 44.40 +0.01 Rupiah 11530.00 12160.00 +5.46 Rupee 60.06 61.80 +2.90 Ringgit 3.2560 3.2755 +0.60 Yuan 6.2464 6.0539 -3.08 * 日本、韓国、タイは休場。