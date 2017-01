米金融・債券市場＝国債価格下落、好調な米ＩＳＭ非製造業指数で

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 104*04.50=3.4025% 前営業日終盤 104*27.50=3.3652% 10年債 米東部時間17時05分 101*07.50=2.6059% 前営業日終盤 101*13.00=2.5861% 5年債 米東部時間17時05分 99*24.00=1.6775% 前営業日終盤 99*25.75=1.6660% 2年債 米東部時間15時50分 99*29.00=0.4225% 前営業日終盤 99*29.00=0.4224% 5日の米金融・債券市場では国債価格が下落した。4月の米供給管理協会(ISM) 非製造業部門総合指数(NMI)が予想を上回る上昇となったことで売りが優勢になった 。 ウクライナ情勢の緊迫を受け、朝方は質への逃避で債券価格が上昇する場面も見られ た。 終盤の取引で10年債 は7/32安と5営業日ぶりに下落した。利回り は2.613%。 期間が短めの国債はほぼ変わらず。東京やロンドン市場が休場のため商いは閑散とし ていた。 SGコーポレート&インベストメント・バンキングの米国金利戦略部門を統括するメ アリー・ベス・フィッシャー氏によると、今週の国債入札を控えたトレーダーの持ち高調 整が取引の多くを占めた。 米財務省は6日に290億ドルの3年債、7日に240億ドルの10年債、8日に1 60億ドルの30年債の入札を行う。 市場関係者は米連邦準備理事会(FRB)の債券買い入れプログラムの終了や利上げ 開始時期をめぐり、7─8日のイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言に注 目している。 TD証券の米国ストラテジスト、ジェナディー・ゴールドバーグ氏は顧客向けリポー トで、イエレン議長は、先週末の雇用統計を受けて利上げが前倒しになるとの観測を沈静 化させようとする公算が大きいと指摘。「経済にかなりの緩みが存在し、インフレ圧力も 抑制されていることから、FRBは当面金利を据え置くことが可能と強調するだろう」と の見方を示した。 Tボンド先物6月限 は15/32安の135─23/32。 Tノート先物6月限 は2.50/32安の124─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 8.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -0.25 (unch)