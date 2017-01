アジア通貨動向（6日）＝小幅に上昇、ＣＰＩ受けペソは約4週間ぶり高値

[シンガポール 6日 ロイター] - 6日のアジア通貨は対ドルで、大半が小幅に 上昇した。人民元上昇や米景気回復の兆しが支援材料だった。ただ、一部市場が休場にな っているため、取引は引き続き低調だった。 フィリピンペソ は約4週間ぶりの高値。4月のインフレ率が予想を上回っ たことから、今週の中銀会合で預金準備率が再び引き上げられる、との観測が広がった。 また、台湾ドル は、資金流入や輸出業者の需要などを背景に上昇している。 スポットの人民元 は国内市場で2週間ぶりの高値をつけた。中国人民銀行 は、6日の人民元の基準値 を1ドル=6.1565元とし、前営業日より人民 元安の水準に設定した。投資家は、人民元が一段と下落する余地は小さい、と見ている。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move *Japan yen 102.01 102.14 +0.13 Sing dlr 1.2507 1.2504 -0.02 Taiwan dlr 30.125 30.171 +0.15 *Korean won 1029.50 1030.30 +0.08 Baht 32.37 32.37 +0.00 Peso 44.37 44.40 +0.07 Rupiah 11520.00 11515.00 -0.04 Rupee 60.19 60.21 +0.03 Ringgit 3.2570 3.2555 -0.05 Yuan 6.2330 6.2455 +0.20 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.01 105.28 +3.20 Sing dlr 1.2507 1.2632 +1.00 Taiwan dlr 30.125 29.950 -0.58 Korean won 1029.50 1055.40 +2.52 Baht 32.37 32.86 +1.51 Peso 44.37 44.40 +0.06 Rupiah 11520.00 12160.00 +5.56 Rupee 60.19 61.80 +2.67 Ringgit 3.2570 3.2755 +0.57 Yuan 6.2330 6.0539 -2.87 * 日本、韓国は休場。