米金融・債券市場＝長期債価格が上昇、ＦＲＢ議長の議会証言控え薄商い

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時00分 104*16.00=3.3838% 前営業日終盤 104*04.50=3.4025% 10年債 米東部時間16時00分 101*11.00=2.5932% 前営業日終盤 101*07.50=2.6059% 5年債 米東部時間15時59分 99*23.75=1.6791% 前営業日終盤 99*24.00=1.6775% 2年債 米東部時間15時55分 99*29.00=0.4225% 前営業日終盤 99*29.00=0.4225% 6日の米金融・債券市場では、30年債などの長期債の価格が上昇した。ただ翌日に イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言を控え、商いは薄かった。 前週2日の取引で、30年債利回りは一時上昇したもののその後低下し、3.34% と2013年6月19日以来の低水準をつけた。 野村証券の米金利ストラテジスト、ジョージ・ゴンカルベス氏は、市場では依然とし て2日の30年債利回りの急低下の理由を探る動きが続いていると指摘。「市場がどこに 向かっているのか探ろうとしている。売買は低調で、方向感を欠く展開となっている」と 述べた。 終盤の取引で、10年債 は5/32高、利回りは2.595%。2日の 取引では同利回りは3カ月ぶりの低水準となる2.57%まで下げていた。 30年債 利回りは一時3.371%まで低下。終盤の取引では価格は1 7/32高、利回りは3.3805%となった。 ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズのシニア債券ストラテジスト、パトリック・マ クラスキー氏は、「ウクライナ情勢が落ち着けば、通常のパターンが戻ってくる」として いる。 Tボンド先物6月限 は11/32高の136─2/32。 Tノート先物6月限 は2/32高の124─20.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.00 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (-0.75)