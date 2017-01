8日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新します) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の入札発行(財務省) - 1020 国庫短期証券の発行予定額等 (財務省) 1030 10年利付国債の入札発行 (財務省) 1030 5年利付国債(5月債)の発行予定額等(財務省) 1030 原子力規制委員会 1235 国庫短期証券の入札結果(財務省) 1245 10年利付国債の入札結果(財務省) 1300 KDDI、au夏モデル発表 1515 10年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) ●決算 三菱地所、三菱商事、ヤマダ電機、東芝、トヨタ、武田薬、オリックス、楽天 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 時間はGMT 7日(水) 英:中銀金融政策委員会 - (8日まで) インドネシア:総選挙結果の公式発表 米:エバンズ・シカゴ地区連銀総裁とタルーロFRB理事が銀行関連の会合に出席(シカ ゴ) ─ 会合名:50th Annual Conference on Bank Structure and Competition (9日 まで) 南ア:総選挙 海外主要企業決算発表予定 07 May FR 05:00 CREDIT AGRICOLE SA Q1 CAGR.PA 07 May NL 05:00 ING GROEP NV Q1 ING.AS 07 May FR 05:00 SOCIETE GENERALE Q1 SOGN.PA 07 May DK CARLSBERG A/S Q1 CARLb.CO 07 May DE COMMERZBANK AG Q1 CBKG.DE 07 May BE ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Q1 ABI.BR 07 May AMC Q1 2014 TESLA MOTORS INC TSLA.O 0600 独:3月鉱工業受注(経済技術省) 0645 仏:3月鉱工業生産(INSEE) 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1230 米:第1・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値(労働省) 1400 米:イエレンFRB議長が議会の経済合同委員会で証言 1700 米:財務省10年債入札 1745 米:イエレンFRB議長が金融安定監督評議会(FSOC)の会合に参加 1900 米:3月米消費者信用残高(FRB) 8日(木) インドネシア:中銀金融政策決定会合 米:4月チェーンストア売上高(ICSC) フィリピン:中銀金融政策決定会合 0130 豪:4月雇用統計(連邦統計局) 0200 中国:4月貿易統計 0600 独:3月鉱工業生産(経済技術省) 1100 英:中銀金融政策委員会(金利発表) 1145 ユーロ圏:ECB理事会(金利発表) (ブリュッセル) 1200 米:プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策について講演(ニューヨーク ) - 1230 ユーロ圏:ECB記者会見(ブリュッセル) 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) 1325 米:エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が同連銀主催の会合であいさつ(シカゴ) ─ 会合名 50th Annual Conference on Bank Structure and Competition 1330 米:タルーロFRB理事がシカゴ地区連銀主催の会合で講演(シカゴ) 1330 米:イエレンFRB議長が上院予算委員会で証言 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1700 米:財務省30年債入札 1700 米:エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が同連銀主催の昼食会であいさつ(シカゴ) 1800 米:ブラード・セントルイス地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ ─ 「The Balance Sheets of Younger Americans: Is the American Dream at Risk?」