8日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新します) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 国庫短期証券の発行予定額等 （財務省） 1030 １０年利付国債の入札発行 （財務省） 1030 ５年利付国債（５月債）の発行予定額等（財務省） 1030 原子力規制委員会 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 １０年利付国債の入札結果（財務省） 1300 ＫＤＤＩ、ａｕ夏モデル発表 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●決算 三菱地所、三菱商事、ヤマダ電機、東芝、トヨタ、武田薬、オリックス、楽天 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ７日（水） 英：中銀金融政策委員会 - （８日まで） インドネシア：総選挙結果の公式発表 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁とタルーロＦＲＢ理事が銀行関連の会合に出席（シカ ゴ） ─ 会合名：50th Annual Conference on Bank Structure and Competition （９日 まで） 南ア：総選挙 海外主要企業決算発表予定 07 May FR 05:00 CREDIT AGRICOLE SA Q1 CAGR.PA 07 May NL 05:00 ING GROEP NV Q1 ING.AS 07 May FR 05:00 SOCIETE GENERALE Q1 SOGN.PA 07 May DK CARLSBERG A/S Q1 CARLb.CO 07 May DE COMMERZBANK AG Q1 CBKG.DE 07 May BE ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Q1 ABI.BR 07 May AMC Q1 2014 TESLA MOTORS INC TSLA.O 0600 独：3月鉱工業受注（経済技術省） 0645 仏：3月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：第1・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） 1400 米：イエレンＦＲＢ議長が議会の経済合同委員会で証言 1700 米：財務省10年債入札 1745 米：イエレンＦＲＢ議長が金融安定監督評議会（ＦＳＯＣ）の会合に参加 1900 米：3月米消費者信用残高（ＦＲＢ） ８日（木） インドネシア：中銀金融政策決定会合 米：4月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） フィリピン：中銀金融政策決定会合 0130 豪：4月雇用統計（連邦統計局） 0200 中国：4月貿易統計 0600 独：3月鉱工業生産（経済技術省） 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ブリュッセル） 1200 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策について講演（ニューヨーク ） - 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見（ブリュッセル） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1325 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が同連銀主催の会合であいさつ（シカゴ） ─ 会合名 50th Annual Conference on Bank Structure and Competition 1330 米：タルーロＦＲＢ理事がシカゴ地区連銀主催の会合で講演（シカゴ） 1330 米：イエレンＦＲＢ議長が上院予算委員会で証言 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省30年債入札 1700 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が同連銀主催の昼食会であいさつ（シカゴ） 1800 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ ─ 「The Balance Sheets of Younger Americans: Is the American Dream at Risk?」