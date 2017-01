〔情報ＢＯＸ〕中国アリババがＩＰＯ申請、調達額はフェイスブック超える可能性

[7日 ロイター] - 中国の電子商取引大手アリババ・グループ・ホールディング< IPO-ALIB.N>は6日、米証券取引委員会(SEC)に新規株式公開(IPO)を申請した 。調達額は2012年に上場した米フェイスブック の160億ドルを上回り、ハイ テク関連企業としては過去最大のIPOとアナリストは予想している。 以下は、調達額およびIPO業務を受託した金融機関が得た手数料でみた10大IP O。 ◎調達額: 上場企業 時期 調達額 (10億$) Agricultural Bank of China July 7, 2010 22.12 Industrial and Commercial Bank of China Oct 20, 2006 21.97 AIA Group Oct 21, 2010 20.49 Visa Inc March 18, 2008 19.7 General Motors Co Nov 17, 2010 18.14 NTT Mobile Communications Network Inc Oct 12, 1998 18.05 Enel SpA Nov 2, 1999 16.59 Facebook Inc May 17, 2012 16.00 Deutsche Telekom AG Nov 17, 1996 12.49 Bank of China May 23, 2006 11.19 ◎手数料: 上場企業 時期 手数料 (100万$) Visa 550.2 NTT Mobile 492.8 ICBC 401.5 AIA 358.6 Dai-Ichi Mutual Life Insurance March 23, 2010 343.9 Agricultural Bank of China 343.4 Deutsche Telekom 312.2 AT&T Wireless Group April 26, 2000 309.6 KKR Private Equity Partners May 3, 2006 270.1 Enel 263.3 (データ提供元:トムソン・ロイター)