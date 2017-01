〔情報ＢＯＸ〕中国アリババがＩＰＯへ、調達額はハイテク企業として過去最大に

[7日 ロイター] - 中国の電子商取引大手アリババ・グループ・ホールディング< IPO-ALIB.N>は6日、米証券取引委員会(SEC)に新規株式公開(IPO)を申請した 。調達額は2012年に上場した米フェイスブック を上回り、ハイテク関連企業と しては過去最大と予想されている。 以下は、ハイテク企業の10大IPO。 上場企業名 時期 調達額 (10億$) Facebook Inc May 17, 2012 16.00 Infineon Technologies AG March 13, 2000 5.85 Agere Systems Inc March 27, 2001 4.14 Japan Display Inc March 10, 2014 3.24 World Online BV March 15, 2000 2.81 T-Online International AG April 17, 2000 2.73 Unitech Computer Dec. 13, 1997 2.34 KPMG Consulting Inc Feb. 7, 2001 2.33 Verisk Analytics Inc Oct 6, 2009 2.16 Twitter Inc Nov 6, 2013 2.09 (データ提供元:トムソン・ロイター)