アジア通貨動向（7日）＝総じて堅調、憲法裁判決控えタイバーツ下落

[シンガポール 7日 ロイター] - アジア通貨は、韓国ウォン 主導で 総じて堅調に推移している。ただし、タイバーツ は、インラック首相の政府高官 人事めぐる憲法裁判所の判決を控えて下落している。 タイ憲法裁は、インラック首相の高官人事について違憲との判断を下す可能性が高い とみられている。違憲判決が出れば、首相は失職し、政局混迷がさらに深まる。 韓国ウォンは、ほぼ6年ぶり高値を付けた。市場関係者によると、今のところ当局の 介入はみられない。 マレーシアリンギ は、予想を上回る3月貿易黒字や、ノンデリバラブルフォ ワード(NDF)市場での海外ファンドの買いを背景に上昇。台湾ドルも資本流入を受け て上昇している。 ウクライナ情勢の緊迫化によるリスク回避でアジア株は下落しているが、アジアへの 影響は限定的(トレーダー)とみられており、これまでのところ、アジア通貨の売り材料 にはなっていない。 *0420GMT(日本時間午後1時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.59 101.68 +0.09 Sing dlr 1.2482 1.2472 -0.08 Taiwan dlr 30.127 30.176 +0.16 Korean won 1026.50 1030.30 +0.37 Baht 32.38 32.37 -0.03 Peso 44.30 44.32 +0.05 Rupiah 11550.00 11515.00 -0.30 Rupee 60.09 60.11 +0.03 Ringgit 3.2465 3.2535 +0.22 Yuan 6.2245 6.2257 +0.02 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.59 105.28 +3.63 Sing dlr 1.2482 1.2632 +1.20 Taiwan dlr 30.127 29.950 -0.59 Korean won 1026.50 1055.40 +2.82 Baht 32.38 32.86 +1.50 Peso 44.30 44.40 +0.21 Rupiah 11550.00 12160.00 +5.28 Rupee 60.09 61.80 +2.85 Ringgit 3.2465 3.2755 +0.89 Yuan 6.2245 6.0539 -2.74