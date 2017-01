〔ロイター調査〕インドネシア中銀、8日は政策金利据え置き見通し

[ジャカルタ 7日 ロイター] - ロイター調査によると、インドネシア中央銀行 は8日の会合で、主要政策金利のBIレートを6カ月連続で7.50%に据え置く見込み だ。 中銀が昨年6月から11月までに実施した計175ベーシスポイント(bp)の利上 げを受けて、経常赤字は縮小、インフレ率は鈍化し、通貨ルピアは今年に入って堅調に推 移している。 アナリストは経済ファンダメンタルズ(基礎的条件)の回復を見込んでおり、経済成 長の減速ペースが中銀の見通しを上回った場合にのみ、中銀が今年の後半あるいは来年に 何らかの行動に出ると予想している。 調査対象のアナリスト15人全員が、8日に中銀がBIレートを据え置くと予想。翌 日物預金ファシリティー金利(FASBIレート)と貸出ファシリティー金利(LFレー ト)もそれぞれ5.75%と7.50%に維持される見通し。 中銀の決定結果は0400GMT(日本時間午後1時)以降に公表される。 調査では、アナリスト9人のうち6人が年内の金利変更はないと予想。中銀は昨年の 引き締めの効果が十分に浸透するのを見守ることになるとみている。 BIレートとFASBIレート、LFレートの各社予想は次の通り。(単位%) May end of year BIR FASBI LF BIR FASBI LF ANZ 7.50 - - - - - Bahana Securities 7.50 5.75 7.50 7.50 5.75 7.50 Bank Danamon 7.50 5.75 7.50 7.75 6.00 7.75 Barclays 7.50 - - 7.50 5.75 7.50 BCA 7.50 5.75 7.50 - - - BII 7.50 5.75 7.50 7.50 5.75 7.50 CIMB 7.50 5.75 7.50 7.00 5.75 7.50 Credit Suisse 7.50 - - - - - Danareksa 7.50 5.75 7.50 7.50 5.75 7.50 DBS 7.50 - - - - - HSBC 7.50 - - - - - ING Financial Markets 7.50 - - - - - OCBC 7.50 5.75 7.50 7.50 5.75 7.50 Samuel Sekuritas 7.50 5.75 7.50 7.50 5.75 7.50 Standard Chartered 7.50 5.75 7.50 8.00 6.25 8.00 Forecasters 15 9 9 9 9 9 Median 7.50 5.75 7.50 7.50 5.75 7.50 April 7.50 5.75 7.50