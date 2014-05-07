〔表〕米10年債入札の最高落札利回りは2.612％＝財務省

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［ワシントン ７日 ロイター］ - 米財務省によると、１０年債入札（ダッチ方式） の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 2.612％ 平均落札利回り 2.585％ 最低落札利回り 2.510％ 落札価格 99.019915 最高利回り落札比率 82.17％ カバー（応札倍率） 2.63倍 （以下の単位はドル） 落札総額 24,000,001,500 応札総額 63,101,831,500 競争入札 23,934,170,000 非競争入札 55,831,500 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 42,780,000,000 プライマリーディーラー落札 6,965,170,000 直接入札者応札 6,354,000,000 直接入札者落札 5,174,000,000 間接入札者応札 13,902,000,000 間接入札者落札 11,795,000,000 発行日 2014年5月15日 償還日 2024年5月15日 ＣＵＳＩＰ番号 912828WJ5
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