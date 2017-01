UPDATE 2-米金融・債券市場＝おおむね上昇、ＦＲＢ議長は緩和スタンス維持再表明

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 104*04.50=3.4025% 前営業日終盤 104*15.50=3.3846% 10年債 米東部時間17時05分 101*12.00=2.5896% 前営業日終盤 101*11.00=2.5932% 5年債 米東部時間17時05分 99*28.00=1.6512% 前営業日終盤 99*23.75=1.6791% 2年債 米東部時間17時00分 99*30.25=0.4028% 前営業日終盤 99*28.75=0.4266% 7日の米金融・債券市場では、30年債を除く大半の国債価格が上昇。イエレン米連 邦準備理事会(FRB)議長が議会証言で「高水準の金融緩和が引き続き正当化される」 との見解を示したことを受けた動き。 イエレン議長は証言で、労働市場はかなりの改善を遂げたとしつつも、住宅市場の軟 調な動向や地政学的な緊張が米経済へのリスクと指摘した。 終盤の取引で、10年債 は一時の下げから切り返し、3/32高、利回 りは2.588%。 半面、30年債 は3/32安、利回りは3.395%に上昇した。同利 回りは前週末、昨年6月19日以来の低水準となる3.34%をつけていた。 USバンク・ウエルス・マネジメントの債券リサーチ主任、ジェニファー・ベイル氏 は「イエレン議長が発したメッセージは、労働市場が改善しているように見えると同時に 、住宅動向が懸念されるほか、インフレ圧力が今後1年で高まる可能性があるということ だ」と述べた。 四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)の第2弾として同日実施された 総額240億ドルの10年債入札は、最高落札利回りが2.612%となった。外国中銀 を含む間接入札者の落札比率は49.28%と、4月入札の44.67%から上昇した。 LPLフィナンシャルの債券ストラテジスト、アンソニー・バレリ氏は「価格がこの ところ下落しているものの、投資家の意欲に衰えは見られなかった。極めて堅調な結果だ ったと言えるだろう」と述べた。 今回のクオータリー・リファンディングの売却規模は690億ドル。8日には160 億ドルの30年債入札が実施される。前日行われた290億ドルの3年債入札では、最高 落札利回りが0.928%となった。 Tボンド先物6月限 は2/32安の136。 Tノート先物6月限 は7.50/32高の124─28/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 8.25 (-4.50) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (-0.50)