〔焦点〕中国アリババの米上場、シリコンバレーでの買収加速も

[サンフランシスコ 7日 ロイター] - 中国の電子商取引大手、アリババ・グループ・ホールディング の米上場は今夏遅くになりそうだが、同社は米シリコンバレーの投資家にとっては、すでに馴染のある名前だ。

アリババはこの1年半、急成長するシリコンバレーの新興企業に触手を伸ばし、米アマゾン や米イーベイ との対決に備えていた。事情に詳しい関係筋によると、ケーブルTV業界の大物ジョン・マローン氏のディールメーカーを務めていたマイケル・ツァイサー氏率いるアリババの米投資チームは、オンラインとオフラインの両事業を抱える電子商取引、モバイル、物流分野の企業株式をターゲットとしている。

アリババの米市場戦略は業界の注目の的となっていた。同社と交渉を持ったことのあるシリコンバレー関係者によると、世界の電子商取引分野で優位に立とうとするアリババの戦略の中で米事業は中核となっている。

2003年にアリババに投資したことがあるベンチャーキャピタル「GGVキャピタル」の創業パートナー、ハニー・ナダ氏は「彼らは技術やトレンドが米国でうまくいくのか、本国に応用できるかを確かめるための基盤を求めている」と指摘。アリババが米市場に進出する際の地ならしといった面もありそうだと付け加えた。

例えば、アリババは昨年10月、アマゾンのライバルであるショップランナーの株式39%を2億0200万ドルで取得。ショップランナーの幹部によると、アリババには米国のオンラインショッピングや流通インフラ、小売り業者との関係構築について学ぶ意図があるという。

アリババはこの1年間で投資攻勢を強め、モバイルを含めその他分野にも手を広げている。その中には、高級品向け電子商取引サイト「1stDibs(ファーストディブス)」、モバイル向け通話アプリ(応用ソフト)開発会社タンゴへの20%出資、カーシェアリングサービス会社リフトが含まれている。

少数株式を買収する手法は、新興企業を丸ごと買収するのを好むグーグルやフェイスブックといった大型ハイテク企業とは異なる。

リフトに出資するある投資家は「彼らはイノベーションで起きていることをいち早く知りたいのだろう」と指摘。「こうした投資が彼らの財務に大きな変化をもたらすとは思えない」と述べた。

中国の騰訊控股(テンセント・ホールディングス)に共同出資し、アリババとも交渉を持ったことがあるベンチマーク・キャピタルのパートナー、ミッチ・ラスキー氏は、中国企業はしばしば「提携ネットワーク」を築くために他企業の株式10─30%を取得すると説明。「われわれにとっては異例だが、彼らにとって戦略的結合ネットワークを形成することは異例ではない」と述べた。

政治的な要素もある。ラスキー氏は「彼らは米企業を完全買収する中国企業に対する目を懸念している」と述べ、世論や規制当局からの反発に敏感になっているとの見方を示した。

<「5カ年計画」>

アリババの蔡崇信(ジョー・ツァイ)副会長は3月、ロイターとのインタビューで、新規株式公開(IPO)により一段の買収資金が確保できると指摘。「流動性通貨を持つことは非常に有用だ」と述べた上で、「われわれは今後も仕事に専念し、コア事業である電子商取引に虚心に取り組み続ける」と述べた。

蔡副会長の米カリフォルニア州における目と耳の役割を担っているのが、アリババの米投資チーム責任者を務める前出のツァイサー氏であり、クレディ・スイス出身のピーター・スターン氏だ。

チームは昨年10月に発足し、サンフランシスコの繁華街にオフィスを構えることを検討している。

アリババの投資をこれまでのところ主導しているのは、強固な人脈だ。タンゴに近い関係筋によると、ヤフーの共同創業者で、2005年に同社によるアリババへの出資に携わったジェリー・ヤン氏がタンゴをアリババに昨年紹介したという。

ショップランナーや同業のファナティクスはいずれも富豪の実業家、マイケル・ルービン氏が部分保有しており、同氏はアリババ株を保有するソフトバンクの孫正義氏と長年の知り合いだ。

アリババが出資するモバイルアプリ向け検索エンジン開発会社クイクシーの創業者トマー・ケーガン氏は、アリババが2009年に出資した中国のモバイルブラウザ企業「UC優視(UCウェブ)」に言及。同社への出資はあまり注目されていなかったが、先週になってアリババと合弁を組み、中国検索大手の百度(バイドゥ)に挑むことが明らかになった。

ケーガン氏は「彼らの『5カ年計画』と言ってもいいだろう」と指摘。「彼らは非常に戦略的であり、非常に忍耐強い」と述べた。

(Gerry Shih記者、執筆協力:Gerry Shih and Deepa Seetharaman in San Francisco and Paul Carsten in Hong Kong 翻訳:川上健一 編集:宮崎亜巳)