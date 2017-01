アジア通貨動向（8日）＝大半が上昇、堅調な中国貿易統計受け

[シンガポール 8日 ロイター] - アジア通貨市場では、堅調な中国貿易統計を 受け、大半のアジア新興国通貨が上昇した。一方、タイバーツとインドネシアルピアは下 落した。 アジア通貨はオーバーナイトのドル高を受けて当初は軟化したが、予想を上回る中国 貿易統計が発表され、大半が上昇に転じた。 フィリピンペソ は預金準備率の再引き上げを織り込んだとみられている。 トレーダーらによると、ペソは200日移動平均である1ドル=44.137ペソの抵抗 線に直面しており、再引き上げがあっても一段高にはつながらなさそうだ。 国内銀行トレーダーは「現時点で市場では既にドルショートが積み上がっており、い ったん(準備率引き上げの)ニュースが出てくれば、ペソは利食い売りに押されるかもし れない」と述べた。 タイバーツ は一時0.3%安の1ドル=32.44バーツを付け、4月8日 以来の安値となった。憲法裁判所は前日、高官人事をめぐるインラック首相の行為は憲法 違反とする判決を下した。 インドネシアルピア は一時0.5%安の1ドル=1万1630ルピアとなり 、4月23日以来の安値を付けた。全体的に軟調なノンデリバラブルフォワードの動きに 連れた。 韓国ウォン はプラス圏に切り返した。予想を上回る中国貿易統計や、国内 輸出業者の決済需要が背景。 *0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.84 101.90 +0.06 Sing dlr 1.2494 1.2490 -0.03 Taiwan dlr 30.101 30.165 +0.21 Korean won 1022.00 1022.50 +0.05 Baht 32.44 32.36 -0.25 Peso 44.23 44.22 -0.01 Rupiah 11615.00 11570.00 -0.39 Rupee 60.03 60.14 +0.17 Ringgit 3.2470 3.2505 +0.11 Yuan 6.2305 6.2343 +0.06 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.84 105.28 +3.37 Sing dlr 1.2494 1.2632 +1.10 Taiwan dlr 30.101 29.950 -0.50 Korean won 1022.00 1055.40 +3.27 Baht 32.44 32.86 +1.29 Peso 44.23 44.40 +0.38 Rupiah 11615.00 12160.00 +4.69 Rupee 60.03 61.80 +2.95 Ringgit 3.2470 3.2755 +0.88 Yuan 6.2305 6.0539 -2.83