9日の国内・海外経済指標と行事予定

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(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 閣議・閣議後会見 - 0830 衆議院財務金融委員会 0850 4月末外貨準備 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1300 政府税調法人課税ＤＧ・総会 1330 原子力規制委員会 1400 ３月景気動向指数 ●決算 富士重工、三菱重工、新日鉄住金、スズキ、国際帝石、ルネサス、日立造船、マクド ナルド、オリンパス ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ８日（木） インドネシア：中銀金融政策決定会合 フィリピン：中銀金融政策決定会合 米：4月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 0600 独：3月鉱工業生産（経済技術省） 1000 マレーシア：中銀政策金利発表 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ブリュッセル） 1200 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策について講演（ニューヨーク ） 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見（ブリュッセル） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1325 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ（シカゴ） ─ 会 合名 50th Annual Conference on Bank Structure and Competition 1330 米：タルーロＦＲＢ理事がシカゴ地区連銀主催の会合で講演（シカゴ） 1330 米：イエレンＦＲＢ議長が上院予算委員会で証言 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省30年債入札 1700 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が同地区連銀主催の昼食会であいさつ（シカゴ） 1800 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ ─ 「The Balance Sheets of Younger Americans: Is the American Dream at Risk?」 ９日（金） 韓国：中銀金融政策決定会合 0130 中国：4月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 0600 独：3月貿易収支（連邦統計庁） 0830 英：3月鉱工業生産（国立統計局） 0830 英：3月製造業生産（国立統計局） 0830 英：3月貿易収支（国立統計局） 1400 米：3月卸売在庫（商務省） 1600 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ニューオーリンズ）
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