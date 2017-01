UPDATE 1-フィリピン中銀、政策金利を据え置き　預金準備率は引き上げ

(内容を追加しました) [マニラ 8日 ロイター] - フィリピン中央銀行は8日、政策 金利の翌日物借入金利 を過去最低水準の3.50%に据え 置いた。据え置きは12カ月連続。 一方、預金準備率は1%ポイント引き上げた。流動性の伸びを鈍ら せる狙いがあるとみられる。中銀は3月にも預金準備率を引き上げてい た。 短期特別預金口座(SDA)適用金利は据え置いた。 ロイターのアナリスト調査によると、15人中13人が政策金利の 据え置きを予想していた。残りの2人は25ベーシスポイント(bp) の引き上げをみていた。 また、エコノミスト15人中8人は預金準備率の1%ポイント引き 上げを予想していた。3人はSDAの25bpの引き上げを見込んでい た。 次回の政策会合は6月19日に予定されている。 これまでの金利の推移は以下の通り。(金利はオーバーナイト、単 位%) 発表月 借入金利 貸出金利 ---------------------------------------------------------- May 2014 3.50 5.50 March 2014 3.50 5.50 Jan 2014 3.50 5.50 Dec 2013 3.50 5.50 Oct 2013 3.50 5.50 Sept 2013 3.50 5.50 July 2013 3.50 5.50 June 2013 3.50 5.50 April 2013 3.50 5.50 March 2013 3.50 5.50 January 2013 3.50 5.50 December 2012 3.50 5.50 October 2012 3.50 5.50 September 2012 3.75 5.75 July 2012 3.75 5.75 June 2012 4.00 6.00 April 2012 4.00 6.00 March 2012 4.00 6.00 January 2012 4.25 6.25 December 2011 4.50 6.50 October 2011 4.50 6.50 September 2011 4.50 6.50 July 2011 4.50 6.50 June 2011 4.50 6.50 May 2011 4.50 6.50 March 2011 4.25 6.25 February 2011 4.0 6.0 December 2010 4.0 6.0 November 2010 4.0 6.0 October 2010 4.0 6.0 August 2010 4.0 6.0 July 2010 4.0 6.0 June 2010 4.0 6.0 April 2010 4.0 6.0 March 2010 4.0 6.0 January 2010 4.0 6.0 December 2010 4.0 6.0 November 2009 4.0 6.0 October 2009 4.0 6.0 August 2009 4.0 6.0 July 2009 4.0 6.0 May 2009 4.25 6.25 April 2009 4.50 6.5 March 2009 4.75 6.75 January 2009 5.0 7.0 December 2008 5.5 7.5 November 2008 6.0 8.0