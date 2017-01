UPDATE 2-米金融・債券市場＝30年債下落、さえない入札を嫌気

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 103*19.50=3.4303% 前営業日終盤 104*04.50=3.4025% 10年債 米東部時間17時05分 99*01.00=2.6107% 前営業日終盤 101*12.00=2.5896% 5年債 米東部時間17時05分 100*00.75=1.6201% 前営業日終盤 99*28.00=1.6512% 2年債 米東部時間17時05分 99*31.25=0.3869% 前営業日終盤 99*30.25=0.4028% 8日の米金融・債券市場では、30年債が下落。同日実施された160億ドルの30 年債入札がさえない結果に終わったことを嫌気した。 30年債入札の最高落札利回りは0.3440%に達し、WI(発行前)取引水準を 2ベーシスポイント(bp)上回った。応札倍率は2.09倍と、最近の平均である2. 36倍を下回り、2011年8月に実施された入札以来の低水準となった。 CRTキャピタルのストラテジスト、イアン・リンジェン氏は「軟調な入札だった」 と述べた。 既発30年債 利回りは一時3.438%に上昇。その後は3.4123 %付近で推移した。同利回りは前週末、昨年6月19日以来の低水準となる3.34%を つけていた。 他の国債価格は上昇、もしくは横ばいで推移した。指標10年債 は終盤 の取引で5/32高、利回りは2.6035%となった。 30年債価格は今年に入り大幅に上昇。価格上昇をさほど重要視しないとされる年金 基金からの買いが一因とみられていた。 ただ、ノムラのアナリスト、ジョージ・ゴンカーブス氏とスタンレー・サン氏は、通 常見られる長期債の買い手の一部の姿がこの日はなかったと指摘。「ディラー以外からの 引き合いは48.8%と、昨年6月以来の水準に落ち込んだほか、6回の入札の平均であ る57.6%を大きく下回った」とし、価格の上昇は行き過ぎと判断した投資家が「長期 債の投資を控え始めた」と述べた。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が行った上院予算委員会での証言も注目 された。 議長は、FRBが適切なバランスシートの規模について決定を急がない考えを示し、 危機前の水準に戻すには10年近く要する可能性があると指摘した。 Tボンド先物6月限 は6/32高の136─6/32。 Tノート先物6月限 は7.50/32高の125─3.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (-3.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (-0.75)