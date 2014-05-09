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［東京 ９日 ロイター］ - （三菱東京ＵＦＪ銀行提供） ＴＴＳ ＴＴＢ 備考 米ドル ＵＳＤ 102.68 100.68 カナダドル ＣＡＤ 95.46 92.26 英ポンド ＧＢＰ 176.13 168.13 ユーロ ＥＵＲ 142.20 139.20 スイス・フラン ＣＨＦ 116.35 114.55 デンマーク・クローネ ＤＫＫ 19.15 18.55 ノルウェー・クローネ ＮＯＫ 17.54 16.94 スウェーデン・クローナ ＳＥＫ 15.97 15.17 オーストラリア・ドル ＡＵＤ 97.17 93.17 ニュージーランド・ドル ＮＺＤ 89.77 85.77 香港ドル ＨＫＤ 13.55 12.69 シンガポール・ドル ＳＧＤ 82.36 80.70 タイ・バーツ ＴＨＢ 3.21 3.05 メキシコ・ペソ ＭＸＮ 8.86 6.86 台湾ドル ＴＷＤ 3.38 ---- ☆◎ 韓国ウォン ＫＲＷ 10.16 9.76 ★ インド・ルピー ＩＮＲ 1.86 1.56 △ パキスタン・ルピー ＰＫＲ 1.19 0.89 △ インドネシア・ルピア ＩＤＲ 1.0 0.76 △★ フィリピン・ペソ ＰＨＰ 2.46 2.18 △ クウェート・ディナール ＫＷＤ 370.88 354.88 サウジアラビア・リアル ＳＡＲ 27.96 26.36 ＵＡＥ・ディルハム ＡＥＤ 28.42 27.06 カタール・リヤル ＱＡＲ 28.66 27.30 サウスアフリカ・ランド ＺＡＲ 11.34 8.34 チェコ・コルナ ＣＺＫ 5.26 5.02 ロシア・ルーブル ＲＵＢ 3.15 2.65 ハンガリー・フォリント ＨＵＦ 0.48 0.44 ポーランド・ズロチ ＰＬＮ 34.89 32.49 トルコ・リラ ＴＲＹ 51.54 46.54 （備考） ☆ 台湾ドルはみずほ銀行公表。 △ インドルピー、パキスタンルピー、フィリピンペソ、インドネシアルピアのＴＴＢは参考レート。 ★ 韓国ウォン、インドネシアルピアは１００ユニットあたりのレート。 ◎ 台湾ドルはＴＴＭ。
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