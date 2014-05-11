12日の国内・海外経済指標と行事予定

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(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ４月貸出・預金動向─日銀 0850 ４月対外及び対内証券売買契約等の状況（指定報告機関ベース、財務省） 0850 ３月・２０１３年度国際収支状況（財務省） - 1000 政府税調基礎問題小委員会 - 1200 政府与党連絡会議 1400 ４月景気ウォッチャー調査（内閣府） - ●決算 三越伊勢丹、アステラス、三井不動産、日産自、シャープ、日立、いすゞ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ９日（金） 0600 独：3月貿易収支（連邦統計庁） 0830 英：3月鉱工業生産（国立統計局） 0830 英：3月製造業生産（国立統計局） 0830 英：3月貿易収支（国立統計局） 1400 米：3月卸売在庫（商務省） 1600 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ニューオーリンズ） １０─１５日の間に発表 中国：4月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資（中国人民銀行）[CNNY L=ECI] １０日（土） 0010 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が夕食会で講演（ミネソタ州セントポール ） ─ "Reflections on Diversity １１日（日） 米：ルー財務長官が中国訪問 ─ １３日まで 0530 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（ドバイ） ─ 経済見通しについて １２日（月） インド：下院総選挙（投票最終日） ─ ５月１６日開票 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1600 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が会合であいさつ ─ 「Reinventing Ol der Communities: Bridging Growth and Opportunity」 1800 米：4月財政収支（財務省）
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