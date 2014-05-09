ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Friday, 09 May, 2014 0800 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0200 米：財務省30年債入札 - 0200 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が同地区連銀主催の昼食会であいさつ（シカゴ） - 0300 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ - 「The Balance Sheets of Younger Americans: Is the American Dream at Risk?」 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 中国：4月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1300 日本：政府税調法人課税ＤＧ・総会 - 1330 原子力規制委員会 適合性審査会合 1400 日本：３月景気動向指数 - 1500 独：3月貿易収支（連邦統計庁） - 1730 英：3月鉱工業生産（国立統計局） - 1730 英：3月製造業生産（国立統計局） - 1730 英：3月貿易収支（国立統計局） - 2300 米：3月卸売在庫（商務省） - Saturday, 10 May, 2014 Time Unknown 中国：4月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資（中国人民銀行） - 10─15日に発表予定 0100 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ニューオーリンズ） - 0910 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が夕食会で講演（ミネソタ州セントポール） - "Reflections on Diversity" Sunday, 11 May, 2014 1430 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（ドバイ） - 経済見通しについて Monday, 12 May, 2014 All Day インド：下院総選挙（投票最終日） - ５月１６日開票 0850 日本 ４月貸出・預金動向─日銀 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（４月中：指定報告機関ベース）- 0850 ３月、２０１３年度国際収支状況（財務省） - 1000 日本：政府税調基礎問題小委員会 - 1400 日本：４月景気ウォッチャー調査（内閣府） - Tuesday, 13 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day マレーシア：釈迦誕生日 - 休場 All Day シンガポール：釈迦誕生日 - 休場 All Day タイ：釈迦誕生日 - 休場 All Day タイ：ウィッサーカーブチャーの祝日 - 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0100 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が会合であいさつ - 「Reinventing Older Communities: Bridging Growth and Opportunity」 0300 米：4月財政収支（財務省） - 0850 日本 ４月マネーストック─日銀 - ４月マネーストック─日銀 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：２０年利付国債（５月債）の発行予定額等 - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 - 1330 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（サウジアラビア・リヤド） - 経済見通しについて 1430 中国：4月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - 1500 独：4月卸売物価指数（連邦統計庁） - 13─16日に発表予定 1515 日本：３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 - 1800 独：5月景気期待指数（ＺＥＷ） - 2030 米：4月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：4月輸出入物価（労働省） - 2130 米：4月小売売上高（商務省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：3月企業在庫（商務省） - 2330 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁シンポジウムであいさつ（ノースカロライナ州シャーロット） - "Implementation and Impact of Post-Crisis Regulations" Wednesday, 14 May, 2014 Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0850 日本 ４月企業物価指数 - ４月企業物価指数─日銀 1100 中国：1─4月対中国海外直接投資 （商務省） - 14日から19日の間に発表 1200 ＮＴＴドコモ、2014年夏モデル 新商品・新サービス発表会 - 加藤薫社長出席 1500 日本：4月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1500 独：4月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 1545 仏：4月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1730 英：1─3月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1800 ユーロ圏：3月鉱工業生産（統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：4月卸売物価指数（労働省） - Thursday, 15 May, 2014 Time Unknown 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（ワシントン） - National Small Business Weekのレセプションで Time Unknown ロシア：第1・四半期ＧＤＰ［RUGDPQ=ECI］ - All Day インドネシア：釈迦誕生日 - 休場 0850 日本：3月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0850 ２０１４年１―３月期GDP１次速報（内閣府） - ２０１４年１―３月期GDP１次速報（内閣府） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1325 日本 黒田日銀総裁講演 - 日銀の黒田総裁が米コロンビア大学日本経済経営研究所で講演 1400 日本：4月消費動向調査（内閣府） - 1400 日本：サントリーホールディングス ビーム社買収で会見 - 1430 仏：第1・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） - 1500 日本：4月投信概況 - 1500 独：第1・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - 1515 日本：５年利付国債の第II非価格競争入札結果 - 1800 ユーロ圏：第1・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - 1800 ユーロ圏：4月消費者物価指数改定値（統計局） - 2130 米：5月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2130 米：4月消費者物価指数（労働省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2130 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁があいさつ（ニューヨーク） - 同連銀主催の「Filling the Gaps: a Summit on Small Business Credit Innovations」で 2200 米：3月対米証券投資（財務省） - 2215 米：４月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2215 米：４月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2300 米：5月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 2300 米：5月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - Friday, 16 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day インド：下院総選挙開票 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1330 日本：３月鉱工業生産確報（経産省）） - 1800 ユーロ圏：3月貿易収支（統計局） - 2130 米：4月住宅着工件数（商務省） - 2255 米：5月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Saturday, 17 May, 2014 0050 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（アーカンソー州リトルロック） - 米経済と金融政策について Sunday, 18 May, 2014 1030 中国：4月新築住宅価格 - Monday, 19 May, 2014 0830 日本：５月ロイター短観 - 0850 日本：3月機械受注（内閣府） (予測中央値：前月比●％） - 1130 タイ：第1・四半期ＧＤＰ - 1330 三菱電機、2014年度経営戦略説明会 - Tuesday, 20 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0110 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が討論会に参加（ダラス） - "The Role of the Federal Reserve" 0700 日本：５月ロイター企業調査 - 1400 日本：3月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1500 独：4月生産者物価指数（連邦統計庁） - 1730 英：4月消費者物価指数（国立統計局） - 1730 英：4月生産者物価指数（国立統計局） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 21 May, 2014 Time Unknown 米：イエレンＦＲＢ議長がニューヨーク大学の名誉学位授与式であいさつ - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ワシントン） - 0850 日本：4月貿易統計（財務省） - 1700 ユーロ圏：3月経常収支（ＥＣＢ） - 1730 英：5月中銀金融政策委員会の議事録 - 1730 英：4月小売売上高（国立統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 22 May, 2014 All Day 欧州議会選挙 - ２５日まで 0150 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（ワシントン） - 米経済と銀行について 0230 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネアポリス） - 0300 米：4月29─30日のＦＯＭＣ発表議事要旨 - 1045 中国：5月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1330 東芝、経営方針説明会 - 1400 日本 ５月の日銀金融経済月報 - 1600 ソニー経営方針説明会 - 。 1700 ユーロ圏：5月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1730 英：第1・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2245 米：5月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2300 米：4月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 2300 米：4月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Friday, 23 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 - 0900 シンガポール：第１・四半期ＧＤＰ改定値 - 1500 独：第1・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - 1700 独：5月ＩＦＯ業況指数 - 2300 米：4月新築１戸建て住宅販売（商務省） - Sunday, 25 May, 2014 All Day ウクライナ大統領選挙 - Monday, 26 May, 2014 All Day 米：メモリアルデー - 休場 All Day 英：バンクホリデー - 休場 0850 日本：日銀金融政策決定会合議事要旨（４月３０日分） - 1600 日本 日銀・岩田副総裁講演 - 日銀の岩田副総裁が都内で講演。 Tuesday, 27 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day インドネシア：ムハマド昇天祭 - 休場 0850 日本：４月企業向けサービス価格指数（日銀） - 1500 独：4月輸入物価（連邦統計庁） - ２７日から３０日の間に発表 2130 米：4月耐久財受注（商務省） - 2200 米：3月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - 2245 米：5月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2300 米：5月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - Wednesday, 28 May, 2014 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0900 日本：黒田日銀総裁あいさつ（日銀金融研究所主催・国際コンファレンス） - 1500 独：6月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1545 仏：4月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1655 独：5月雇用統計（連邦雇用庁） - 1700 ユーロ圏：4月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1800 ユーロ圏：5月景況感・業況感指数（欧州委員会） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Thursday, 29 May, 2014 All Day インドネシア：キリスト昇天祭 - 休場 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0850 日本：4月商業販売統計経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比●％） - 1030 日本：白井日銀審議委員講演 - 1400 日本：白井日銀審議委員会見 - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2130 米：第1・四半期企業利益（商務省） - 2130 米：第1・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - 2300 米：4月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） - Friday, 30 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0830 日本：４月完全失業率（日本） - 0830 日本：４月家計調査（総務省） - 0830 日本：４月有効求人倍率（厚生労働省） - 0850 日本：4月鉱工業生産速報（経産省）） 1230 日本：５月国際投資戦略調査 - 1400 日本：４月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比+15.0％） - 2130 米：４月個人所得・消費支出（商務省） - 2245 米：5月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 2255 米：5月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Saturday, 31 May, 2014 All Day 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が退任 - 0600 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（カリフォルニア州スタンフォード） - "Rules-Based Policy: From Theory to Practice" Sunday, 01 June, 2014 All Day 米：クリーブランド地区連銀総裁にメスター氏が就任 - Monday, 02 June, 2014 0850 日本：1─3月法人企業統計 - 2300 米：5月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 2300 米：４月建設支出（商務省） - Tuesday, 03 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1030 日本：4月毎月勤労統計（厚労省） - Wednesday, 04 June, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （５日まで） Time Unknown Ｇ７首脳会議 - （ブリュッセル、５日まで） 2115 米：5月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 2130 米：4月貿易収支（商務省） - 2130 米：第1・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） - 2300 米：5月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - Thursday, 05 June, 2014 Time Unknown Ｇ７首脳会議 - （ブリュッセル、最終日） 0300 米：地区連銀経済報告 - 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2030 米：5月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - Friday, 06 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1400 日本：4月景気動向指数 - 2130 米：５月雇用統計（労働省） - Saturday, 07 June, 2014 0400 米：4月米消費者信用残高（ＦＲＢ） - Monday, 09 June, 2014 Time Unknown 日本：５月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 0850 １─３月期GDP２次速報（内閣府） - 1400 日本：5月消費動向調査（内閣府） - Tuesday, 10 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：4月第３次産業活動指数（経済産業省） - Wednesday, 11 June, 2014 0850 日本：4─6月法人企業景気予測調査 - Thursday, 12 June, 2014 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 0300 米：5月財政収支（財務省） - 0850 日本：4月機械受注（内閣府） 2130 米：5月輸出入物価（労働省） - Friday, 13 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 2130 米：5月卸売物価指数（労働省） - 2255 米：6月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Monday, 16 June, 2014 2130 米：6月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2200 米：4月対米証券投資（財務省） - 2215 米：５月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2215 米：５月鉱工業生産（ＦＲＢ） - Tuesday, 17 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（１８日まで） - 2130 米：5月消費者物価指数（労働省） - 2130 米：5月住宅着工件数（商務省） - Wednesday, 18 June, 2014 0850 日本：５月貿易統計（財務省） - 2130 米・第1・四半期経常収支（米商務省） - Thursday, 19 June, 2014 0300 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） - 0330 米：ＦＲＢ議長の会見 - 0830 日本：６月ロイター短観 - 1730 スイス：金融政策発表 - 2300 米：6月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 2300 米：5月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Friday, 20 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0700 日本：６月ロイター企業調査 - Monday, 23 June, 2014 2300 米：5月中古住宅販売（全米リアルター協会） - Tuesday, 24 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 2300 米：5月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 2300 米：6月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - Wednesday, 25 June, 2014 2130 米：5月耐久財受注（商務省） - 2130 米：第1・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） - 2130 米：第１・四半期企業利益改定値（商務省） - Thursday, 26 June, 2014 2130 米：５月個人所得・消費支出（商務省） - Friday, 27 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0830 日本：５月完全失業率（総務省） - 0830 日本：５月家計調査（日銀） - 0830 日本：５月有効求人倍率（厚生労働省） - 2255 米：6月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Monday, 30 June, 2014 1230 日本：６月国際投資戦略調査 - 2245 米：6月シカゴ地区購買部協会景気指数 - Tuesday, 01 July, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 2300 米：6月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 2300 米：５月建設支出（商務省） - Wednesday, 02 July, 2014 2030 米：6月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2115 米：6月全米雇用報告（ＡＤＰ） - Thursday, 03 July, 2014 All Day 米：株式市場は短縮取引 - 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 2130 米：６月雇用統計（労働省） - 2130 米：5月貿易収支（商務省） - 2300 米：6月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - Friday, 04 July, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 米：独立記念日 - 休場 Tuesday, 08 July, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本：6月景気ウォッチャー調査（内閣府） - Wednesday, 09 July, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （１０日まで） Time Unknown インドネシア：大統領選 - 決選投票がなければ結果発表は７月26日 就任は10月20日 0400 米：5月米消費者信用残高（ＦＲＢ） - Thursday, 10 July, 2014 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - 0300 米：6月17─18日のＦＯＭＣ発表議事要旨 - 0850 日本：5月第３次産業活動指数（経済産業省） - 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - Friday, 11 July, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Saturday, 12 July, 2014 0300 米：6月財政収支（財務省） - Tuesday, 15 July, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 2130 米：7月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2130 米：6月輸出入物価（労働省） - 2200 米：5月対米証券投資（財務省） - Wednesday, 16 July, 2014 2130 米：6月卸売物価指数（労働省） - 2215 米：6月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2215 米：６月鉱工業生産（ＦＲＢ） - Thursday, 17 July, 2014 0300 米：地区連銀経済報告 - 2130 米：6月住宅着工件数（商務省） - 2300 米：7月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - Friday, 18 July, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 2255 米：7月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - 2300 米：6月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Tuesday, 22 July, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 2130 米：6月消費者物価指数（労働省） - 2300 米：6月中古住宅販売（全米リアルター協会） - Thursday, 24 July, 2014 0850 日本：６月貿易統計（財務省） - 2300 米：6月新築１戸建て住宅販売（商務省） - Friday, 25 July, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 2130 米：6月耐久財受注（商務省） - Saturday, 26 July, 2014 Time Unknown インドネシア：大統領選結果発表 - Tuesday, 29 July, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（３０日まで） - 0830 日本：６月完全失業率（総務省） - 0830 日本：６月家計調査（総務省） - 0830 日本：６月有効求人倍率（厚生労働省） - 2300 米：7月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - Wednesday, 30 July, 2014 2115 米：6月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） - 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） - Thursday, 31 July, 2014 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） - 1230 日本：７月国際投資戦略調査 - 2030 米：7月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2130 米：第２・四半期雇用コスト指数（労働省） - 2245 米：7月シカゴ地区購買部協会景気指数 - Friday, 01 August, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 2130 米：７月雇用統計（労働省） - 2130 米：６月個人所得・消費支出（商務省） - 2255 米：7月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - 2300 米：7月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 2300 米：６月建設支出（商務省） - Tuesday, 05 August, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 2300 米：7月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - Wednesday, 06 August, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （７日まで） 2130 米：6月貿易収支（商務省） -