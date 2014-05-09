新規上場日程一覧（9日現在）

注）市場名略称：東１＝東証１部、東２＝東証２部、東マ＝東証マザーズ 東Ｒ＝東証不動産投資信託証券 東Ｐ＝東証ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ ＪＱ＝ジャスダック 名１＝名証１部、名２＝名証２部 名セ＝名証成長企業市場（セントレックス） 札＝札証、ＡＭ＝札証アンビシャス 福＝福証、福Ｑ＝福岡Ｑ─Ｂｏａｒｄ市場 所属部が未定の場合は取引所名 （市場） （社名） （コード） ジャスダック・福証Ｑ 東武住販 3297 ─Ｂｏａｒｄ （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 5/22 27万株・8.7万株(5.3万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 5/15 1050─1250 東洋 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東Ｒ インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 3298 人 投資証券 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 6/5 41万1000口・なし(2万180口) 1口 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 5/28 5/20 ＳＭＢＣ日興証 券 ------------------ ------------------------------------- ----------- ●市場・指定変更、追加上場日程一覧 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証２部 フュージョンパートナー 4845 （上場日） 5/14 （既上場市場） ジャスダック ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部 パイプドビッツ 3831 （上場日） 5/20 （既上場市場） マザーズ ------------------ ------------------------------------- -----------