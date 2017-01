アジア通貨動向（9日）＝ペソが6カ月ぶり高値、引き締め観測で

[シンガポール 9日 ロイター] - 9日のアジア通貨市場では、対ドルで概ね上 昇している。なかでも、金融政策の引き締め観測を背景に、フィリピンペソとマレーシア リンギが全体の相場上昇をけん引している。 ペソ は6カ月ぶりの高値をつけた。フィリピン中央銀行は前日の政策会合 で、預金準備率を引き上げたほか、2014年と15年のインフレ予想を上方修正した。 リンギ は、マレーシア中央銀行が前日「金融の不均衡の高まり」に対応する ため、近く金融政策の引き締めが必要になる可能性を示唆したことが材料になっている。 一方、韓国中央銀行も早ければ第3・四半期の利上げが見込まれているが、介入警戒 感からウォン が一本調子に上昇することはなさそうだ。企画財政省がきょう、 投機的な動きには断固として対応すると表明したことを受けて、ウォンは下落に転じた。 政局の混迷度合が深まる一方のタイの通貨バーツ は、売りが先行している。 *0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.68 101.66 -0.02 Sing dlr 1.2473 1.2473 +0.00 Taiwan dlr 30.085 30.167 +0.27 Korean won 1023.30 1022.60 -0.07 Baht 32.56 32.46 -0.31 Peso 43.74 44.19 +1.03 Rupiah 11531.00 11555.00 +0.21 Rupee 60.06 60.07 +0.01 Ringgit 3.2260 3.2375 +0.36 Yuan 6.2286 6.2280 -0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.68 105.28 +3.54 Sing dlr 1.2473 1.2632 +1.27 Taiwan dlr 30.085 29.950 -0.45 Korean won 1023.30 1055.40 +3.14 Baht 32.56 32.86 +0.92 Peso 43.74 44.40 +1.50 Rupiah 11531.00 12160.00 +5.45 Rupee 60.06 61.80 +2.90 Ringgit 3.2260 3.2755 +1.53 Yuan 6.2286 6.0539 -2.80