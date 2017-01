〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（5月6日終了週）

[9日 ロイター] - 米商品先物取引委員会(CFTC)が発表したIMM通貨先 物の非商業(投機)部門の取組は以下のとおり。 円 Net long dollar by $7.466 billion 06May2014 week Prior week Long 20,381 13,846 Short 81,109 84,198 Net -60,728 -70,352 ユーロ Net short dollar by $5.667 billion 06May2014 week Prior week Long 110,673 102,285 Short 78,122 76,551 Net 32,551 25,734 ポンド Net short dollar by $4.313 billion 06May2014 week Prior week Long 83,794 85,913 Short 43,148 41,679 Net 40,646 44,234 スイスフラン SWISS FRANC (Contracts of 125,000 Swiss francs) Net short dollar by $1.885 billion 06May2014 week Prior week Long 25,102 21,960 Short 11,918 8,257 Net 13,184 13,703 カナダドル Net long dollar by $2.901 billion 06May2014 week Prior week Long 28,044 30,093 Short 59,644 60,388 Net -31,600 -30,295 豪ドル Net short dollar by $0.807 billion 06May2014 week Prior week Long 44,805 50,019 Short 36,168 39,313 Net 8,637 10,706 メキシコペソ Net short dollar by $1.838 billion 06May2014 week Prior week Long 67,663 68,073 Short 19,779 18,455 Net 47,884 49,618 ニュージーランドドル Net short dollar by $1.808 billion 06May2014 week Prior week Long 25,027 22,979 Short 4,334 4,499 Net 20,693 18,480 *詳細は以下をご覧ください。 here