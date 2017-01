米金融・債券市場＝30年債続落、前日の不調な入札が引き続き圧迫

[ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*10.50=3.4651% 前営業日終盤 103*19.50=3.4303% 10年債 米東部時間17時05分 98*29.50=2.6233% 前営業日終盤 99*01.00=2.6107% 5年債 米東部時間17時05分 99*31.50=1.6282% 前営業日終盤 100*00.75=1.6201% 2年債 米東部時間15時14分 99*31.25=0.3869% 前営業日終盤 99*31.25=0.3869% 9日の米金融・債券市場で30年債が続落。前日不調に終わった入札が引き続き重し となった。 30年債利回り は23/32安、利回りは3.47%。同利回りは前週 末、昨年6月19日以来の低水準となる3.34%をつけていた。 クレディ・アグリコルの金利戦略グローバル主任、デイビッド・キーブル氏は「前日 の入札を受け、30年債のバブルがはじけたようだ。年金ファンド勢からの引き合いがあ ると見込まれていたが、そのような兆候は確認できなかった」と述べた。 同氏はまた、英国債価格の下落や、機関投資家が前日の入札を受け国債の保有をシフ トさせていることも圧迫材料になったと指摘した。 アクション・エコノミクスのマネジングディレクター、キム・ルパート氏は「やや利 食い売りが出ている」と指摘。「30年債は年初来の高値水準にある。前日の入札の結果 の余波も残っているのだろう」と述べた。 前日実施された160億ドルの米30年債入札では、最高落札利回りが0.3440 %に達し、WI(発行前)取引水準を2ベーシスポイント(bp)上回った。応札倍率は 2.09倍と、最近の平均である2.36倍を下回り、2011年8月に実施された入札 以来の低水準となった。 その他の期間の国債はほぼ変わらず。 指標10年債 は4/32安、利回りは2.6179%。 Tボンド先物6月限 は14/32安の135─24/32。 Tノート先物6月限 は3.50/32安の125。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 8.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (-1.25)