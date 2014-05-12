再送-UPDATE 1: -〔今週の主要材料〕海外市場

(イベントを追加しました。) ［東京 １２日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９ 時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月１２日―１６日の海外経済指標】 １２日（月） 1800 米：4月財政収支（財務省） （10億ドル） 114 -36.9 １３日（火） 0530 中国：4月鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 8.9 8.8 中国：4月小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 12.2 12.2 中国：1─4月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 17.7 17.6 0600 独：4月卸売物価指数（連邦統計庁） N/A （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A -1.7 0900 独：5月景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） 41.0 43.2 （現況指数） 60.5 59.5 1130 米：4月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：4月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.3 0.6 （輸出物価／前月比、％） 0.3 0.8 1230 米：4月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.4 1.2 （自動車除く／前月比、％） 0.6 0.7 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：3月企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 0.4 １４日（水） 0600 独：4月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 1.3 1.3 ＥＵ基準（前月比、％） -0.3 -0.3 （前年比、％） 1.1 1.1 （速報値） 0645 仏：4月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） 0.1 0.5 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.9 0.7 0830 英：1─3月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） （％） N/A 6.9 0900 ユーロ圏：3月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 1.7 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：4月卸売物価指数（労働省） （指数・最終需要／前月比、％） 0.2 0.5 （指数・最終需要／前年比、％） 1.7 1.4 （コア指数・最終需要／前月比、％） 0.2 0.6 （コア指数・最終需要／前年比、％） 1.4 1.4 １５日（木） 0530 仏：第1・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） 0.2 0.3 （Q4改定値） 0600 独：第1・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） （前期比、％） 0.7 0.4 （前年比、％） 2.2 1.3 （Q4改定値） 0900 ユーロ圏：第1・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） （前期比、％） 0.4 0.3 （前年比、％） 1.1 0.5 （Q4改定値） 0900 ユーロ圏：4月消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） 0.2 0.9 （前年比、％） 0.7 0.7 1230 米：5月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 5.50 1.29 1230 米：4月消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.3 0.2 （指数／前年比、％） 2.0 1.5 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％） 1.7 1.7 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （5/10までの週、1000件） N/A 319 1300 米：3月対米証券投資（財務省） 1315 米：４月鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.1 0.7 （設備稼働率、％） 79.2 79.2 1400 米：5月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） 49 47 1400 米：5月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 14.0 16.6 １６日（金） 0900 ユーロ圏：3月貿易収支（統計局） （10億ユーロ） N/A 13.6 1230 米：4月住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 98.3 94.6 （許可件数／年率、万戸） 101.5 99.7 1355 米：5月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 84.5 84.1 １８日（日） 0130 中国：4月新築住宅価格 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月１２日―１６日の海外行事予定】 １２日（月） インド：下院総選挙（投票最終日） ５月１６日開票 ＥＵ外相理事会 ファンロンパイＥＵ大統領がウクライナ訪問 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1600 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が会合であいさつ 「Reinventing Olde r Communities: Bridging Growth and Opportunity」 １３日（火） 釈迦誕生日 で休場：マレーシア、シンガポール、タイ 海外主要企業決算発表予定 13 May NL AIRBUS GROUP NV 0430 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（サウジアラビア・リヤド） 経済見 通しについて 0900 豪：2014／15年度予算案発表 1430 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁シンポジウムであいさつ（ノースカロライナ州 シャーロット） "Implementation and Impact of Post-Crisis Regulations" 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 １４日（水） 英：中銀四半期インフレ報告 海外主要企業決算発表予定 - 14 May AMC Q3 2014 Cisco Systems １５日（木） 海外主要企業決算発表予定 15 May Q1 2015 Walmart 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（ワシントン） National Small Business Weekのレセプ ションで インドネシア：釈迦誕生日 休場 1230 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁があいさつ（ニューヨーク） 同連銀主催の「Fill ing the Gaps: a Summit on Small Business Credit Innovations」で 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １６日（金） インド：下院総選挙開票 1550 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（アーカンソー州リトルロック） 米経 済と金融政策について